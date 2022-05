POČINIO SAM "SAMO" TRI UBISTVA: Čaba Der dao intervju mađarskim medijima, pričao o venčanju iza brave, ali i zločinima. SRAMNO!

Čaba Der, poznat po nadimku "nasmejani ubica", koji je dobio pošto je u januaru 2019. u Beogradu ubio Nebojšu Markovića, iz zatvora u Segedinu u kom služi kaznu doživotnog zatvora, dao je intervju u kom je prvi put progovorio o svom nadimku, zločinima koje je počinio, ali i ženidbi iza rešetaka koju planira sa Mađaricom koju je upoznao preko novina.

U Mađarskoj je, podsetimo, osuđen za četiri ubistva, dok mu je Viši sud u Beogradu izrekao maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora za ubistvo Markovića.

- Kako sam postao nasmejani ubica? Živeo sam i ponašao se u najekstremnijoj dimenziji podzemlja. Zaista sam imao podrugljiv, ciničan osmeh pre nego što sam ga upucao. Želeo sam da pošaljem poruku onima koji su tražili da me ubiju, da se neće slomiti i da ću se boriti do kraja života. U Beogradu sam zadao preventivni udarac čoveku koji je hteo da angažuje atentatora da me likvidira. Nisam mogao da priuštim da me pogube dok ne postignem glavne ciljeve svog života - rekao je u intervju za mađarski dnevnik Blikk Čaba Der.

Demantovao je, međutim, da je plaćeni ubica koji je ubijao za novac.

- Nikada nisam bio atentator za srpsku narko-mafiju, kako me mnogi nazivaju. Nikada nisam ubijao za novac, samo sam pucao u ljude koji su upali u moj život, preventivno, kako bih zaštitio svoj i živote svojih prijatelja. Osuđen sam za četiri ubistva, ali sam počinio samo tri - hladnokrvno je priznao Der iz zatvora.

Prvi put si ubio 2004. godine sa 24 godine. Zašto si to učinio tako mlad?

- Članovi jednog klana su u to vreme oko mene ubili najmanje trideset ljudi i lovili me. Moj prijatelj je pogođen sa 16 hitaca, jednom je pogođen u grudi, ali je preživeo. Stavio sam bradu i periku, ušao u jedan luksuzni restoran u Vojvodini i ispalio četiri hica u čoveka koji nas je lovio. Nisam gledao na to kao na ubijanje, već na zaštitu svog prijatelja.

Za mađarski dnevnik Blikk odgovorio je na pitanja o ljubavi iza brave, ali i planovima koje ima, iako služi doživotnu kaznu zatvora u Mađarskoj, a u Srbiji ga čeka još 40 godina robije.

- Imam 40 godina, ali se osećam kao da imam 20. Kao mađarsko-srpski državljanin, očekujem da ne budem izručen Srbiji. I tu svoju kaznu neću prihvatiti. Nadam se da će moj slučaj biti ponovo razmotren: ja nisam počinio ubistvo u Budimpešti, ali sam u Holandiji delovao da bih zaštitio svoj život - rekao je Čaba.

Vreme u zatvoru, kako je naveo, provodi tako što puno trenira, gleda emisije i čita.

- Volim i romane, psihologiju i filozofiju. Ne smem da radim, živim u samici, ali nisam depresivan, komunikativan sam. Ne treba mi niko, verujem u Boga i razgovaram sa njim.

Porodica Brat ubijen pre 29 godina Osim venčanja iza brave, ubica koji za sebe kaže da nikada nije likvidirao ljude za novac, izjavio je i da je imao teško detinjstvo ali i da želi da osnuje fondaciju. - Cilj mi je da napravim fondaciju za podršku deci i ženama u nevolji. Moja majka je izvršila samoubistvo kada sam imao 28 godina. Duhovno nije mogla da podnese da izgubi dvoje svoje dece: ja sam dugo bio u zatvoru, a moj brat je upucan u glavu 1993. godine. Tada sam se toliko uznemirio da sam u zatvoru razbio sve oko sebe što mi je preseklo arteriju na ruci i zamalo sam umro. Bio sam ljut što nisam mogao da budem pored nje kada sam joj bio potreban.

Tokom boravka iza rešetaka, upoznao je izvesnu Moniku Sigeti. Za njenu tužnu sudbinu, da je građevinska mafija sa majkom i detetom izbacila iz kuće na ulicu, saznao je iz novina i odlučio da joj uplati novac, kako bi na licitaciji mogla da otkupi svoju kuću.

foto: Printscreen

- Družio sam se i odrastao u ratnim uslovima. Doživeo sam bombardovanje Srbije, preživeo sam sve strahote i patnje. Naučio sam kako je biti u nevolji. Kada sam u Blikku pročitao o Monikinom problemu da joj je ukradena kuća i da je ostala bez novca, a živi sa svojom starom majkom i malim detetom, bio sam veoma dirnuta njenom pričom i istovremeno ogorčen. Saosećao sam sa njom. Prema kodeksu podzemlja, nikada nisam povredio ugrožene ljude, decu i žene, zbog čega sam bio zaista ljut. Uplatio sam joj novac, ali sam bio veoma iznenađen kada je došla na moje suđenje. Bio sam začuđen što je imala hrabrosti da dođe sama na sud i zahvali mi na pomoći. Odmah sam video da je ona sofisticirana, obrazovana, nezavisna, dobroćudna, inteligentna i dobrodušna žena. Nakon toga sam mnogo razmišljao o tome i odjednom su se moja osećanja razvila.

Usledila su, kako je rekao, pisma koja su pisali jedno drugom, a potom i dugi razgovori.

- Monika, čija je duša veća od univerzuma, postala je za mene nepresušan izvor inspiracije. Mnogo joj pišem, izazvalo je lepe emocije u meni i imamo mnogo toga zajedničkog. Trudimo se da pričamo samo o pozitivnim stvarima, turističkim destinacijama, veri, muzejima, muzici, plesu, ljubavi i naklonosti. U međuvremenu su se emocije kod nas oboje sve više oslobađale. Ona je veoma emotivna, srdačna dama, naše emocije su neverovatno jake, ona ima sve kvalitete koje cenim. Postavio sam joj veliko pitanje i ona je odgovorila "da" - rekao je "nasmejani ubica", koji iza brave planira venčanje sa Monikom Sigeti. Pored venčanja, otkrio je da želi da osnuje i porodicu, ali da u Mađarskoj za sada to nije moguće, jer njihov zakon ne dozvoljava intimne posete.

- Nadam se da će vlada učiniti nešto da dozvoli intimnu posetu i Mađarskoj. Ali ako se to ne desi, tražiću da me izruče Holandiji, jer tamo to funkcioniše. Čak i u Srbiji, to je moguće na mesečnom nivou. Aktuelna tema kod nas sada je venčanje, želim da je obradujem - rekao je Čaba za mađarski dnevink.

