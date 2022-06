UBIJEN JE KAO PAS! Inspektor Bižić upucan u glavu na stepeništu tržnog centra, ubica U BELOM MANTILU PRIKRAO SE I RAZNEO MU MOZAK

DO DANAS NIKO NIJE ODOGOVARAO

Samo nekoliko meseci pošto je napustio policiju i osnovao detektivsku agenciju, inspektor Miroslav Bižić usmrćen je hicima ispaljenim u leđa 21. maja 1996. na stepeništu ispred starog tržnog centra "Stari Merkator" na Novom Beogradu.

Bivši kontraobaveštajac Božidar Spasić jedan je od onih koji su se našli na mestu ubistva nedugo nakon što se ono dogodilo.

- To je bilo oko pola 11, otišao sam na lice mesta, a uviđaj je već bio završen. Ostali su tragovi iza njega, pucano mu je u mozak - kaže Božidar Spasić.

Ubica u belom mantilu, koji je pucao iz oružja sa prigušivačem odmah je pobegao sa lica mesta.

- Ubijen je kao pas. Pošto su pare bile kod njega, znači da nije pljačkan, neko je imao cilj samo da ga ubije - kaže Vanja Bulić.

Miroslav Bižić, Biža, nije bio tipičan beogradski inspektor. Mirio je policajce i kriminalce i uspostavljao balans između jedne i druge strane zakona.

- On je voleo ulicu i ulica je volela njega. Voleo je jednu vrstu fer pleja između policije i ulice i to je prelazilo neke konvencionalne linije odnosa. On je bio čovek od poverenja - kaže advokat Goran Petronijević.

Njegov poslovni pad počinje incidentnom u "Nani" kada je došlo do svađe Veska Vukotića i Andrije Lakonjića Lakija. Na mestu likvidacije našao se i inspektor Bižić, što je policiji probudilo sumnju da je umešan u incident.

- On je jako bio dobar sa Darkom Ašaninom, koji je bio jedan od učesnika tog ubistva. On je neovlašćeno otišao na lice mesta i tamo prišao ubijenome i izvadio jednu putnu ispravu koja se nalazila kod ubijenog. I tada počinje progon Bižića - kaže Boža Spasić.

- Za ubistvo u Nani niko nije odgovarao, a to samo upućuje na to da su ga ubili ljudi koje je policija štitila. Svi su radili na tome da se sklone dokazi, a tek posle nekoliko dana su se svi okomili na Bižića - kaže Vanja Bulić.

Tada počinje rat dve službe - savezne i republičke i ispostavilo se da su kriminalci vrbovani u dvorištu srpske službe u Gradskoj policiji. Ceh za to platio je Bižić koji je i osumnjičen da je pomagao ubicama Lakonjića.

- Uhapšen je, osuđen i dobio je otkaz u službi, iako nije uradio ništa što neko drugi ne bi uradio na njegovom mestu. To je bio jedan od najboljih policajaca koje je Beograd imao - kaže Spasić.

Nakon policijske službe, otvara svoju agenciju za pronalažnenje automobila.

Ni posle 26 godina ostaje samo da nagađamo ko je ubio inspektora Bižića.

- Uvek sam smatrao da je iza toga stajao neki tajni deo policije - kaže Spasić.

