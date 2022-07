NEPOZNATI DETALJI IZ ŽIVOTA MARJANOVIĆA: Doživljavao astralne projekcije, pucao iz snajpera i preživeo atentat!

Zoran Marjanović je od samog početka odavao utisak tajanstvenog čoveka, a njegov život prati niz neobičnih događaja. Ovaj kompozitor, je kao desetogodišnji dečak gostovao u magazinu Treće oko kao čudo od deteta.

- Mali Zoran je 1990. godine pred kamerama govorio o astralnim projekcijama, koje doživljava tokom sna - podseća naš izvor.

foto: Privatna Arhiva

- Kad zaspim, onda u snu odem do prvog nivoa astrala, a ima četiri negativnih i sedam pozitivnih. U negativnom sam video nešto što nisu ljudi, nego na primer, samoubicu vidiš tako kako se ubio. U pozitivnom sam video dvorac, travu i šume, sve normalno, samo što sve ima svoj sjaj. Jedan od njih mi je bio vodič kroz astral. Kazao mi je da je moj duhovni vođa kroz više svetove koji će se uvek naći na mestu gde ja stupim u astral. Da mi pomogne i da me vodi kroz sve nivoe sem kroz kosmičkog - pričao je 1990. Marjanović, koji je tvrdio da se bavi paranormalnim pojavama.

Još jedno saznanje o Marjanoviću šokiralo je javnost. To je bilo otkriće da on puca iz snajperske puške. Naime, on se više od dve decenije profesionalno bavi i streljaštvom, a nosilac je i bronzane medalje u pucanju iz snajpera. Ovo saznanje potvrdio je i sam Zoran, rekavši da često trenira sa pripadnicima policijskih i vojnih jedinica, SAJ i Kobre.

- Tačno je da se profesionalno bavim i streljaštvom, i to još od 1990. godine, kad sam se učlanio u Savez strelaca Jugoslavije, gde sam učio da pucam iz vazdušne puške. Pored muzike, streljaštvo je moja druga velika ljubav. Zahvaljujući upornosti, posvećenosti i predanosti toj disciplini, koja je podrazumevala obuke i treninge, tokom godina sam napredovao i usavršavao se - kazao je ranije za Kurir Marjanović.

foto: Printscreen

Posle nekoliko godina treniranja sa vazdušnom puškom, Marjanović je, kako kaže, ubrzo počeo da puca i iz pištolja, ali i da učestvuje na takmičenjima u zemlji i regionu. Tako u svojoj sportskoj karijeri ima upisano pucanje iz pištolja s bojevom municijom, kao i iz snajpera.

- Nisam prolazio obuke s pripadnicima specijalnih jedinica, tačnije „sajovcima" i „kobrama", ali s njima sam trenirao na vojnom poligonu u Batajnici i učestvovao na takmičenjima. Ispalio sam više od 50.000 metaka, a 2013. u Skoplju sam osvojio i bronzanu medalju - pojasnio je Marjanović. On je dodao i da su, osim treninga, za ovu disciplinu ključni i talenat, samokontrola, smirenost i strpljenje.

Nakon ovog otkrića o udovcu, javnost je saznala i da je Zoran pre 23 godine čudom izbegao smrt na Ibarskoj magistrali kada su ubijena četvorica funkcionera SPO. Marjanović je tada bio lični vozač Veselina Boškovića, brata Danice Drašković. Međutim, na dan atentata, 3. oktobra 1999. godine, Zoran je trebao da vozi Boškovića i Vuka Draškovića na Ravnu goru, ali je Veselin u poslednji čas odlučio da vozi sam i Zorana je poslao kući, čime mu je nehotice spasao život.

foto: printscreen

U stravičnoj isceniranoj saobraćajnoj nesreći poginuli su Bošković i trojica telohranitelja Vuka Draškovića, dok je lider SPO preživeo direktan sudar sa kamionom.

- Tačno je da sam 1998. godine, sa svojih 20 godina, počeo da radim kao vozač Veselina Boškovića, koji je u to vreme bio direktor Direkcije za građevinsko zemljište grada Beograda. Vozio sam ga u "audiju A8". Tog jutra, uoči atentata, odvezao sam Veska kod Vuka Draškovića i njih dvojica su seli da igraju šah. Znao sam da su planirali da idu na Ravnu goru, pa sam pitao Boškovićć kada ćemo krenuti. Vesko mi je rekao da idem kući, da se odmorim malo i da će se njih dvojica sami odvesti kad završe partiju. Tako je i bilo. Ja sam otišao kući, a njih dvojica su nešto kasnije krenuli na Ravnu goru. Kad sam čuo šta se desilo svega nekoliko sati kasnije, nisam mogao da verujem. Tog dana samo me je Bog spasao sigurne smrt - prisetio se Marjanović.

(Kurir.rs)