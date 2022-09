DA LI JE ZBOG OVOGA OTKAZANA SAHRANA GORANA VLAOVIĆA?! Plaše se da ne dođe do nove pucnjave na groblju RAT KLANOVA NIJE GOTOV

Pripadnik škaljarskog klana Goran Vlaović (38) iz Herceg Novog, koji je likvidiran 25. avgusta na ostrvu Pag, trebalo je da bude sahranjen danas na Novom bežanijskom groblju u Beogradu, ali je porodica u poslednjem trenutku odložila sahranu, navodno iz bezbednosnih razloga.

Vlaovića je, kako se sumnja, hicem u vrat ubio Kragujevčanin Duško T. (28), kada je s devojkom, bivšom misicom Draganom Banić, izlazio iz noćnog kluba na hrvatskom ostrvu.

Ubica uhapšen deset minuta posle zločina foto: BETA Zvonko Kučelin

Počeli da kopaju

- Sve je bilo spremno da se sahrana održi. Na mestu gde će počivati već se nalazi spomenik, jer je u pitanju grobnica vredna 8.000 evra. Grobari su počeli da kopaju raku kada je porodica juče ujutru pozvala groblje i rekla da se sahrana neće održati u zakazano vreme i da sve odlažu - kaže izvor Kurira i dodaje da se Vlaovićevi najbliži navodno plaše za bezbednost.

- S obzirom na to da se on dovodi u vezu sa škaljarskim klanom, ali i na način kako je ubijen, njegovi su u strahu. Možda misle da bi na sahrani moglo doći do nove pucnjave ili neke druge neprijatnosti, jer među ožalošćenima možda bude i neko od Vlaovićevih saradnika ili šefova, koji su takođe na meti. Očigledno je da rat kotorskih klanova nije prestao - objašnjava dobro obavešten izvor.

- Interesantno je i da Vlaoviću niko od porodice, ali i prijatelja, pa čak ni devojka, nisu dali čitulju ni u srpskim, ni u crnogorskim medijima. Umrlicu nisu nigde okačili, a ni njegova slika se nije pojavila. Kao da kriju sve o njemu. Mada, on je i za života bio ispod radara, odnosno trudio se da se ne eksponira nigde. Navodno, bio je "mozak" klana i jedan od ključnih igrača.

Prema rečima našeg izvora, za kad je odložena sahrana "škaljarca", ne zna se sa sigurnošću.

Ovde će počivati Vlaović foto: Kurir

- Porodica u strogoj tajnosti drži informaciju o tome kada će biti održana sahrana, iako se pojavila informaciju da je pomerena za ponedeljak, oni su zatražili od groblja da bude odložena do daljeg. Moguće je i da su namerno pustili pogrešnu informaciju o datumu kako bi zavarali trag - priča sagovornik.

"Napucani" muškarci

Zaposleni na Novom bežanijskom groblju su, kako saznajemo, u čudu su zbog ovakve situacije.

- Nikada se nije desilo da se sahrana odloži, i to na dan sahrane, samo nekoliko sati ranije. Porodica verovatno strepi od toga šta može da se dogodi.

Trenutak likvidacije, nakon izlaska iz kluba foto: Printscreen

Oni su zahtevali čak i da ne bude održano opelo u kapeli, što je uobičajeno, već da se sanduk sa telom direktno iz hladnjače odveze do grobnog mesta - prepričava izvor i dodaje da juče u vreme u koje su bili zakazani opelo i ukop na groblju nije bilo nikoga.

- U kapeli su se u to vreme pojavila trojica napucanih muškaraca u crnim majicama. Oni su osmotrili kapelu i otišli. Da li oni jedini nisu bili obavešteni o odlaganju ili je u pitanju nešto drugo, niko za sada ne zna - kaže izvor.

Elitni deo groblja Kavačka i škaljarska strana Vlaović će biti sahranjen na novoj parceli Novobežanijskog groblja, nedaleko od takozvanog elitnog dela, na kom su sahranjeni nastradali pripadnici u sukobu klanova i kriminalnih grupa. - Baš na ovom groblja sahranjeni su mnogi likvidirani ljudi iz kriminalnog miljea, a njihove porodice nisu žalile novac za njihove večne kuće. Strahinja Stojanović, koji je ubijen kada je eksplodirala bomba u njegovom džipu, sahranjen je u "elitnom delu", a njegovo grobno mesto, navodno, plaćeno je čak 25.000 evra. I Milan Milovac Cigla, Šarićev blizak saradnik koji je ubijen u Ekvadoru, počiva tu - objašnjava izvor i dodaje da je groblje nezvanično podeljeno na kavačku i škaljarsku stranu. foto: Kurir

Kurir.rs/Ekipa Kurira

Bonus video:

04:51 DIREKTNO IZ CRNE GORE O NAJAKTUELNIJIM TEMAMA: Vlaović bio zaboravljen u medijima