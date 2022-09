ŽENI STAVIO POVEZ NA USTA I OČI DA NE MOŽE DA SE BRANI DOK JE TUČE LETVOM! Monstrum ubio suprugu pred decom, pa pobegao kod tate!

Seljamet D. (33) uhapšen je u nedelju uveče u Zemunu zbog sumnje da je drvenom palicom nasmrt pretukao suprugu Sebiharu (27), kojoj je prethodno stavio povez preko očiju i usta!

Stravičan zločin, kome su prisustvovala i deca supružnika, stara sedam i šest godina, dogodio se u iznajmljenoj kući u Ulici Živka Petrovića.

Opsednut

- Sumnja se da se bračni par posvađao, i to verovatno zbog njegove patološke ljubomore, koju nije mogao da sakrije. Videlo se da je Seljmet opsednut svojom ženom, koju nigde nije puštao samu, a i kada bi ostala sama u kući, znao je da iznenada dođe kako bi se uverio da nije s nekim muškarcem. Često ju je optuživao da ima nekog drugog i da ga vara - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Naš sagovornik kaže da je njegova ljubomora kulminirala i da je, nažalost, okončana zločinom.

- On je i ranije tukao ženu, ali je u nedelju potpuno poludeo. Stavio joj je povez preko očiju i usta, verovatno kako ne bi mogla da vidi da se brani, ali i da ne bi mogla da doziva pomoć. Uzeo je palicu i tukao je do smrti. Udarao ju je po glavi i telu - kaže sagovornik:

- Policija je žrtvu zatekla mrtvu s jezivim povredama i povezom preko usta, nosa i očiju, a Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt. Žena je nepomično ležala na podu trošne kuće, u kojoj sa mužem i decom živi od novembra 2021.

Za zločin se saznalo kada je osumnjičeni Seljmet D. pozvao svog stanodavca i rekao mu da mu se žena onesvestila. Adrem Kadirević, vlasnik kuće u kojoj su živeli supružnici, kaže za Kurir da je sa svojim sinom odmah otišao tamo.

- Žena nije davala nikakve znake života, a Seljmet i deca nisu bili tu. Ležala je na podu u drugom delu kuće. Pozvali smo odmah policiju i Hitnu i oni su ustanovili da je ubijena dva sata pre našeg dolaska - kaže Kadirović i opisuje kako je policija uhapsila osumnjičenog:

- Pošto on nije bio kod kuće, jer je sa decom otišao kod svog oca, u dogovoru sa policijom namamili smo ga da se vrati kući. Naime, pozvali smo ga telefonom i rekli mu: "Žena ti se probudila." On je ubrzo potom došao i uhapšen je, a deca su predata Centru za socijalni rad.

Živeli u siromaštvu

Komšije bračnog para kažu da je porodica bila pomalo čudna, ali fino vaspitana.

- Bili su povučeni, ali smo mislili da je to zato što su se skoro doselili ovde, pa im je bilo potrebno vreme da se uklope. Doselili su se iz Bujanovca i živeli su u veoma teškim materijalnim uslovima, praktično ispod kartona, ali su ovde imali koliko-toliko bolje uslove nego u Bujanovcu - pričaju komšije:

- Svuda su išli zajedno, a žena je bila cela umotana, nosila je feredžu. Nikada je nismo videli bez nje ili samu bez muža. Ni decu nisu puštali da se druže s našom. S druge strane, muža smo češće viđali. On je delovao kao vedar čovek, često bi zastao da popriča s komšijama i nikad ne bismo pomislili da je spreman nekoga da ubije. Čuli smo da ju je ubio nekakvim drvetom. Glavu joj je smrskao i celu je vezao. Krvi u kući je bilo na sve strane. Mi ništa nismo čuli, probudila nas je policija, ali sada čujemo da su ženi bila zapušena usta, pa verovatno zato nismo čuli njene jauke.

Komšije

Ispod naočara krila modrice!

Komšije kažu i da je osumnjičeni radio na građevini, ali da je često ostajao bez posla.

- Vredan je i radio je u nekoliko firmi, ali sve je to kratko trajalo, s obzirom na to da je odlazio u toku radnog vremena kući kako bi proverio šta mu žena radi i da li razgovora s nekim muškarcem. Bio je bolesno ljubomoran i to je razlog zašto je stalno dobijao otkaz - kažu komšije i dodaju da su ubijenu ženu viđali sa modricama ispod oka.

- Radila je u fabrici satova svega 15 dana jer ju je on od ljubomore naterao da da otkaz. Viđali smo je s naočarima za sunce jer je ispod imala plave modrice - svedoče komšije.