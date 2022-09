MAKSIMALNA KAZNA: Stefana je pregazio, a njegov brat je imao povrede na svakom delu svog malog tela, VI STE OSUĐIVANI 10 PUTA

Lazar Galić (38) iz Beograda koji je 17. jula 2021. u Ulici Marijane Gregoran na Karaburmi izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je život na pešačkom prelazu izgubio Stefan Balić (9), a njegov pet godina mlađi brat teško povređen, osuđen je juče na maksimalnu kaznu od 10 godina zatvora.

Sudija Vladana Vukčević Jovanović, Galiću je izrekla i meru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od pet godina, a produžen mu je i pritvor u kom je od 23. jula prošle godine. U obrazloženju presude, kojom je Galića koji je posle nesreće pobegao sa lica mesta i uhapšen je u svojoj kući dan kasnije, osudila na maksimalnu kaznu, sudija je navela da je takvoj odluci doprinelo njegovo ponašanje, kako posle nesreće, tako i tokom suđenja.

Pobegao s lica mesta

- Lazare, vaše držanje i izraženo kajanje, po oceni suda, nije bilo iskreno i niste iskreno pokazali empatiju - rekla je sudija u obrazloženju presude. Tokom suđenja, kako je navela, izvedeni su brojni dokazi na osnovu kojih je utvrđeno da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povređenom.

- Rekli ste da ste osetili tup udarac, ali niste se zaustavili, nastavili ste bez kočenja. Uhapšeni ste dan posle nesreće, u međuvremenu se niste interesovali za stanje povređenih - rekla je sudija.

foto: Printscreen/Prva TV, Privatna Arhiva

Deda dečaka o presudi

Sud doneo ispravnu odluku, ali našeg deteta nema

Slobodan Balić, deda preminulog dečaka, kaže za Kurir da "njihovog anđela ništa ne može da vrati" - Da su ga osudili i na doživotnu, ni to ne bi vratilo našeg Stefana. Nama je od tada veoma teško i borimo se svaki dan za vazduh - kaže Slobodan u suzama: - Mislim da je sud doneo ispravnu odluku što se tiče kazne, ali nama to ništa ne znači jer našeg deteta nema. Stefanov deda, tužnim glasom, kaže da se trudi da sa porodicom prebrodi tragediju koja ih je zadesila. - Svima u porodici je veoma teško, najviše roditeljima, ali imaju drugog sina, zbog koga moraju da nastave život. Izuzetno mi je teško da prolazim pored mesta gde se sve dogodilo, kao i da gledam mural sa Stefanovim likom. Jednom prilikom njegov brat mi je rekao: "Deda vodi me kod mog brata, tamo je nacrtan."