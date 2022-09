DA SRCE PREPUKNE Deka nastradalog Stefana u suzama za Kurir TV: Osećam se očajno i besno ZNAM KAKVA ĆE BITI PRESUDA GALIĆU (VIDEO)

Slobodan Balić, deka nastradalog Stefana Balića na Karaburmi, kroz suze je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji rekao da pored murala svog nastradalog unuka nikada ne prolazi, kao i da se oseća nemoćno.

- Teško je svima nama, i Mihailu i Nataši i mlađem sinu. Znam da ne mogu ništa da uradim, osećam očaj i bes. Znam da će dobiti to po zakonu, a ne pravu kaznu. Najviše me je pogodilo to što nije stao. Šta god da je možete da stanete i da pomognete - kaže deka.

foto: Kurir televizija

On je rekao da mu je najviše žao što je se čovek koji je usmrtio njegovog unuka nije zaustavio i nije došao da izjavi saučešće porodici.

- Kada sam ja radio u Hitnoj niko nije bežao sa mesta. Nikada nam se nije javio, ja ga i ne znam. Jedanput je rekao da se ne oseća krivim, čak ni saučešće nije izjavio porodici. Ne mogu da shvatim da može da bude takav. Makar izjavite saučešće. On je samo tražio da se brani sa slobode i ti su protesti nastali zbog toga, jer su njega pustili - kaže Slobodan Balić, deka nastradalog dečaka i dodao:

- Retko prolazim pored murala, jednostavno ne mogu. Znam šta se dogodilo, nikada ne prolazim pored murala, kad idem sa mlađim unukom on samo viče evo moga brata - kaže nesrećni deka kroz suze.

Kurir.rs

