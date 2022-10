PAŽNJA! PREVARANTI OVAKO "IZNAJMLJUJU" STANOVE! Dolijao lopov iz Bajine Bašte, prevario više od 30 osoba i ZARADIO MILIONE!

Dvadesettrogodišnji B.A. iz Bajine Bašte uhapšen je u rodnoj kući zbog sumnje da je izdavajući nepostojeći stan na Kraburmi u Beogradu prevario više osoba, sumnja se da je na ovaj način protiv pravno zaradio oko tri miliona dinara za svega 20 dana.

Kako se nezvanično saznaje B. A. je uhapšen u petak zbog sumnje da je prevario više od 30 osoba.

- B.A. je uhapšen u Bajinoj Bašti u kući svojih roditelja zbog sumnje da je prevario na desetine ljudi tražeći im da mu za iznajmljivanje stana plate unapred. Sumnja se da je na ovaj način protivpravno zaradio oko tri miliona dinara! Razlog koji je navodio uglavnom je bio to da ima mnogo zainteresovanih, ali i to što je on u Crnoj Gori - objasnio je izvor Informera upoznat sa slučajem.

On je dodao da je nakon hapšenja u Bajinoj Bašti B.A. doveden u Mladenovac gde je bila podneta prijava protiv njega.

- B.A. je saslušan u tužilaštvu i sud mu je odredio pritvor do 30 dana - rekao je naš sagovornik.

Koristio dva broja telefona

Jedan broj telefona je koristio isključivo za Viber koji je bio na oglasu, a drugi broj je koristio za normalne pozive.

- Prevarant je lociran pomoću jednog broja telefona u Bajinoj Bašti gde je i uhapšen. Zanimljivo je da je, koliko je bio siguran u sebe, svedoči i to da je bez straha žrtvama slao svoja lična dokumenta.

Kako je varao ljude

Jedna od prevarenih devojka objasnila je do detalja kako je prevarena.

- Videla sam oglas da se izdaje stan na Karaburmi u Beogradu. U oglasu su bile fotografije prostorija, adresa, ali i broj telefona vlasnika koji ga izdaje. Kada smo se prvi put čuli B.A. je potvrdio da izdaje stan, ali da moramo sve da se dogovorimo preko telefona jer nije u Srbiji - objašnjava naša sagovornica i dodaje:

- Nisam videla problem u tome. Stan mi se dopao i iskreno imala sam veliku želju da ga iznajmim. Odmah je imao spremljenu priču kako ima veliku potražnju za stan kao i da mu nude da mu plate čak i godinu dana unapred. Ponudila sam mu da mu platim tri meseca i to dan pošto smo se dogovorili. On mi je poslao svoja dokumenta, i žiro račun na koji da mu uplatim novac, to je bio još jedan od razloga što sam mu poverovala odmah - priča jedna od žrtvi B.A.

Kako je objasnila prva sumnja stvorila je se kada me je ponovo kontaktirao i tražio još novca, jer su mu navodno roditelji tražili da se obezbedi.

foto: Ministarstvo Odbrane

- Tada sam prvi put posumnjala i tražila tačnu adresu stana kako bih nekog poslala da mi proveri taj stan, jer mi je objašnjavao da nije tačno navedena adresa u oglasima. Pa mi je naknadno napisao adresu koja je na oko 300 metara od navedene - kaže devojka i dodaje da je tada poslala prijatelja da proveri adresu.

Međutim kako je istakla tog stana, o kom je on pričao nije bilo.

- Tada sam shvatila da stan zapravo ne postoji. Zvala sam ga rekao mi je da je loš domet i da će me zvati uveče. U međuvremenu sam kontaktirala policiju i saznala da se radi o prevari i da sam ja u nizu žrtava. Ipak, on se uveče javio, kada sam mu rekla da sam ga prijavila u policiji nimalo se nije uzbudio zbog toga - kaže sagovornica Informera koja nije želela da joj objavljujemo ime i dodaje:

- Rekao mi je da se ništa ne vodi na njegovo ime, kao i da ima potvrde svih nadležnih lekara je lud. Kazao je da mu zapravo ne mogu ništa jer će me svi pitati zašto sam dala novac ludom čoveku. A koliko je zapravo bezobrazan svedoči i činjenica da mi je sam rekao da je na isti način prevario 30 osoba, da je zaradio oko tri miliona i da mu niko ne može ništa - kaže očajna devojka koju je ovaj prevarant oštetio za 70.000 dinara.

Prema njenim rečima kasnije je saznala da je B.A. iz Bajine Bašte, da nije bio u Crnoj Gori, kao i da je kockar.

(Kurir.rs)