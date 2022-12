SRPSKI POLITIČAR UBIO LJUBAVNICU ZBOG LJUBOMORE! Upao je u kuću kroz prozor i izbo Jasminu nožem! ZLOČIN KOJI SE PAMTI! FOTO

Mnogi zločini počinjeni na teritoriji Srbije uznemirili su javnost. Neki od njih su toliko surovi da se i godinama, ali i decenijama kasnije sa jezom govori o njima, a akteri tih krvavih pirova služe dugogodišnje robije ili su sami presudili sebi.

U Srbiji je jedan od monstruoznih zločina onaj koji je počinio načelnik odeljenja za opštu upravu i javne službe Koceljeva, Radovan Ranisavljević (57). On je ubio je Jasminu Puretić Lazarević (46) u Bariču, u Beogradskoj ulici broj 53, a zatim pokušao da oduzme sebi život. Surovo ubistvo dogodilo se zbog užasne ljubomore. Zločin se dogodio 23. septembra 2020. godine.

Kada je ubio ljubavnicu, Radovan je krenuo ka mostu na Savi u blizini Šapca kako bi sebi oduzeo život. Ipak, naišla je policija po prijavi - tada je Ranisavljević priznao zločin. Ispričao je da je motiv pokušaja suicida ubistvo koje je počinio. Rekao je da je kod ljubavnice upao u kuću kroz prozor preko merdevina i da ju je posle kraće rasprave izbo nožem. Zatim je zaključao kuću, bacio ključ, nož i merdevine.

Policija se uputila na adresu koju im je dao. Jasminino telo pronađeno je u lokvi krvi oko 3 sata ujutru. Na njenom telu je bilo više uboda nanetih nožem. Policija je sa nadležnim istražnim organima obavila uviđaj, uzeti su otisci, DNK i drugi materijalni i ostali dokazi koji treba da pomognu u rasvetljavanju ovog zločina. Ranisavljevića su odmah preuzeli beogradska policija i tužilaštvo i određen mu je pritvor od 48 sati... Počela je istraga.

Komšije su rekle da su u strahu nakon zločina, kao i da ništa nisu čuli tokom noći. Naveli su i da su Radovan i ubijena žena iznajmljivali kuću u kojoj se dogodilo ubistvo. Klupko jezivog zločina počelo je da se odmotava... Ispostavilo se da su se Radovan i Jasmina, inače oboje porodični ljudi sa supružnicima i odraslom decom, upoznali u rodnom selu i započeli ljubavnu vezu. Nagađalo se da je Jasmina želela da se vrati svojoj porodici što Ranisavljević nije mogao da dozvoli. Brutalno joj je oduzeo život.

- Raša je poznat kao porodični čovek i ima suprugu, dvoje dece, troje unučića - ispričao je meštanin Koceljeve tada za Novosti i dodao:

- Nedavno su se čule priče o njegovom razvodu, ali nisam obraćao mnogo pažnje. Ma sve je to za ljude, ali ovako nešto nisam mogao da zamislim.

Među ljudima se šuškalo o njegovim ljubavnim avanturama, ali u tajnosti jer su poznavali njegovu porodicu, a i bio je na visokom položaju u opštini.

- Govorili smo joj da on nije za nju, da je psihopata, da opseda mnoge žene iz ovog kraja, jer je na važnom mestu u opštini. Međutim, nije nas poslušala. Bar ne odmah, sve dok i sama, nije shvatila o kakvom je čoveku reč. Kada je posle nekog vremena malo bolje upoznala, njegove dobre i mnogo više loših osobina, kao i patološku zaljubljenost i ljubomoru, rešila je da prekine njihovu vezu. Tada je želela da prestane da se viđa sa njim, ali je on nije ostavljao na miru - ispričali su Jasminini najbliži tada za medije.

- Ćerku mi je zaklao monstrum koji je poznat po tome što proganja žene. Da sam znala da je moja Jasmina u vezi sa njim, sve bih učinila da je razdvojim od njega. Neka je proklet što je digao ruku na moje dete - očajna je bila Darinka Puretić iz sela Svileuve kod Koceljeve, majka Jasmine Puretić Lazarević u svojoj ispovesti za Informer.

U završnoj reči optužbe advokat Vladimir Gajić naveo je sve činjenice brutalnog zločina:

- Okrivljeni je na dan ubistva najpre razgovarao sa žrtvom, pri čemu je pokazao lukavost. On joj nije najavio svoj dolazak u kuću kako ne bi zvala policiju, to tvrdi okrivljeni u svojoj odbrani, pa je došao na mesto ubistva. Pre toga je pio alkohol kako bi se ohrabrio i unared planirajući svoju buduću odbranu da bi se pozivao na pijanstvo koje mu je umanjilo računljivost. Poneo je sa sobom adekvatne merdevine, dakle, ne neke obične, nego merdevine koje mogu da dohvate tu visinu da bi ušao u zgradu... To su činjenice koje ukazuju na podmuklost.

- Imamo emocije, veliku ljubav koju okrivljeni oseća i izražava prema ubijenoj, planira razvod, nudi ubijenoj brak... Znači, tu imamo veliku ljubav kojom on obasipa žrtvu, a onda je ubije i iskasapi nožem - rekao je Gajić tvrdeći da imamo sve elemente podmuklog ubistva jer žrtva nije mogla ni da pretpostavi da će biti napadnuta.

Kako je glasila završna reč odbrane? Advokat Šljukić je istakao da je Jasminina smrt puka nesreća, kako je okrivljeni iskreno voli i da je tako mislio za nju sve do kritične večeri i kako "nije hteo da usmrti ovu osobu". Rečeno je da je Jasmina javila kobne noći kako sa njim neće otići u Šabac i da je kod nje u Barič krenuo kako bi se objasnili, a da je merdevine poneo kako bi na svojoj kući očistio oluke.

- Što si došao, ja više neću da budem sa tobom, imam drugog - rekla je Jasmina, a Ranisavljević je to shvatio kao uvredu, rekao je advokat odbrane navevši da je kod okrivljenog nastupilo afektivno stanje.

Radovan Ranisavljević je ispričao: Kada sam postao svestan da sam osobu koju sam izuzetno puno voleo i sa njom planirao zajednički život, više nisam imao volju ni želju da dalje živim i zato sam odlučio da sebi oduzmem život.

- Izražavam duboko i najiskrenije žaljenje i saučešće porodici pokojne Jasmine. Duboko u duši osećam grižu savest i kajem se što sam ovo krivično delo počinio. A počinio sam ga neplanirano, u trenutku, u stanju jakog afekta kada nisam bio svestan niti sam mogao da upravljam i kontrolišem svoje postupke. Ne sećam se na koji način sam i kako konkretno delo počinio, kao ni mnogih drugih mojih postupaka posle izvršenja krivičnog dela. Nisam imao nikakav ni razlog ni motiv - rekao je Ranisavljević sa plačnim glasom.

Radovan Ranisavljević osuđen je na 14 godina zatvora.

