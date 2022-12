BRATA MU UBILI, A OTAC SE OBESIO KAD GA JE ĆERKA (14) OPTUŽILA ZA SILOVANJE: Stravična porodična priča siledžije iz Obrenovca

Interventna jedinica uhapsila je 21-godišnjaka iz Obrenovca zbog sumnje da je prošle nedelje u ovom gradu učestvovao u prebijanju dostavljača brze hrane N.D. (27) i pucnjavi na V. M. (24). Njegov rođeni brat ubijen je u Obrenovcu 2014. godine, a njihov otac se početkom 2008. obesio u samici Centralnog zatvora jer ga je ćerka optužila da ju je silovao.

Četvorica huligana su u nedelju 11. decembra nakon sačekuše u centru Obrenovca pretukli N.D. i polupali mu auto, a zatim pucali na njegovog prijatelja V.M. Navodno, N.D. se oko 20.30 dovezao kolima ispred zgrade u kojoj živi njegov drug kako bi mu dostavio hranu. U trenutku kada je parkirao "ford fijestu" i izašao iz auta sa paketom hrane, V.M. je izašao iz zgrade da ga sačeka. Tada su iz zasede istrčali napadači, naoružani palicama. Prvo su napali nesrećnog dostavljača, prebili ga i razlupali mu auto, a zatim je jedan od huligana zapucao na V.M, koji je pobegao kada je video šta se dešava. Na mestu napada policija je prilikom uviđaja pronašla četiri čaure. Nakon toga nekoliko patrola Intervente jedinice blokiralo je Obrenovac u potrazi za napadačima, ali to nije urodilo plodom. Međutim dobrim operativnim radom pripadnika ove jedinice ubrzo je identifikovan pomenuti 21-godišnjak kao jedan od napadača.

"On se krio u šteku u jednom selu pored Obrenovca. Kuća gde je boravio pripada njegovom poznaniku. Pripadnici Interventne dobili su informaciju od kolega iz Uprave kriminalističke policije da se u toj kući krije osumnjičeni i usledila je munjevita akcija. Nekoliko policajaca na prepad je upalo u kuću i uhapsilo ga", naglašava dobro obavešteni izvor.

Prema njegovim rečima, osumnjičeni je od ranije poznat policiji, a potiče iz porodice koja ima stravičnu priču.

"Njegov rođeni brat ubijen je 7. jula 2014. godine u centru Obrenovca. Tada je u njega pucao njegov poznanik koji je dve nedelje kasnije uhapšen zbog ovog zločina. Pogodio ga je u stomak nakon čega je pobegao. Nesrećni muškarac prevezen je u Urgentni centar gde je podlegao povredama", navodi izvor.

To nije bila prva tragedija u porodici. Naime krajem januara 2008. godine otac se obesio u samici Centralnog zatvora u Beogradu. Kako su mediji tada pisali on je uhapšen nakon što ga je tada četrnaestogodišnja ćerka optužila za silovanje. Šokiran tvrdnjom ćerke, koja ga ja optužila da je godinu dana imao seksualne odnose sa njom, samovoljno je otišao u obrenovačku stanicu policije. Pred dežurnim istražnim sudijom u potpunosti je negirao delo i tvrdio da mu je "sve namešteno".

Sud mu je, međutim, odredio pritvor u trajanju od mesec dana i pokrenuo istragu. Samo tri dana nakon što je uhapšen, izvršio je samoubistvo i to tako što je deo odeće vezao o zatvorske rešeteke, a zatim se obesio.

SAM SEBI ODSEKAO PRST Kako su mediji pisali, otac je bio poznat u Obrenovcu kao prznica, ali i kao pošten čovek. U mladosti, kada ga je jedan prijatelj optužio da je uradio nešto što nije, sam sebi je odsekao mali prst na ruci i bacio ga psima u dvorištu da ga pojedu.

(Kurir.rs/Informer)