"ŠTA ĆE IM PAJSERI, FANTOMKE I NOŽEVI U KOLIMA?" Bivši šef odseka za krvne delikte: Nema tu navijača, spremali su se za KRIMINAL

Policija je reagovala u naselju Braće Jerković, nakon prijema da se u 20 vozila, nalazi veći broj mladića sumnjivog ponašanja, najverovatnije navijača i da neki od njih nose fantomke.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Voždovac, zajedno sa Interventnim timovima, Policijskom brigadom i Policijske stanice Zvezdara prekontrolisali su 78 osoba i 17 vozila.

Tom prilikom su pronađeni sekira, nož “leptir”, baklje, sprejevi, kante sa bojama, fantomke i rukavice.

foto: Instagram Printscreen/Serbialive_Beograd

Zamenik Drugog osnovnog javnog tužilaštva se izjasnio da nema elemenata krivičnog dela.

Po nalogu sudije za prekršaje, privedene su osobe kod kojih su pronađena pirotehnička sredstva i nož i podnete prekršajne prijave u redovnom postupku.

Ko kontroliše takozvane navijačke grupe i kako one deluju, odgovorio je gostujući u studiju Žarko Popović, nekadašnji šef odseka Odeljenja za krvne delikte MUP-a Srbije.

Prvo je komentarisao da li u ovom slučaju ima ili nema krivičnog dela.

01:21 Žarko Popović o slučaju maskiranih navijača!

- Kod svih tih momaka kod kojih je nešto pronađeno i koji su dobili prekršajne prijave, trebalo bi proveriti da li imaju već otvoren dosije. Smatram da ima debelog osnova za pisanje krivičnih prijava. Prvo, šta je pajseri, noževi, čekići i fantomke kod tih mladića? Neko mora imati odgovor na to pitanje, kao i to zbog čega su bili u tolikoj grupi. Krenuli su da se suprostavljaju sa suparničkom grupom ili da izvrše neko drugo krivično delo. Normalni ljudi ne bi nosili one stvari u kolima - započeo je Popović.

Spekuliše se da je određena grupa navijača imala na umu da prekreči grafite suparničke grupe, ali Popović smatra da je iza toga planirano nešto daleko veće:

- Verovatno su krenuli u neki fizički obračun sa nekom drugom frakcijom navijača ili da vrše neko drugo krivično delo. Svi ti navijači se koriste za manipulisanje od organizovanih krivičnih grupa koje vrše prodaju narkotika. Dakle, imate na stadionu 10-15 hiljada mladića koji su redovni kupci narkotičkih sredstava. Postoji velika zarada u tom svetu. Oni su po definiciji socijologije neformalna društvena grupa koja se na dobrovoljnoj osnovi ujedinjuju oko nekog sportskog kluba, a smatram da je tu najmanje ljubav prema klubu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs