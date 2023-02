NOVO SUĐENJE SINU POZNATOG MUZIČARA: Drakula oslobođen za pištolj ali ne i za napad na policajce HAPŠEN ZBOG CIJANIDA I VUKOTIĆA

Apelacioni sud u Beogradu oslobodio je optužbi Marka Drakulu, sina poznatog muzičara Nebojše Drakule, frontmena grupe "Direktori", kao i Nikolu Jovanovića da su 13. decembra 2019. nosili oružje bez dozvole, a presudu kojom su osuđeni na po tri godine i šest meseci zatvora, ukinuo je i vratio na novo suđenje.

Presudom Višeg suda u Beogradu, podsetimo, Drakula je bio osuđen za sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, odnsono zbog napada na policajce.

- Marjan Dimitrijevski i Nemanja Milutinović su istom presudom osuđen na po tri godine i šest meseci zbog nedozvoljenog nošenja oružja ukinutom presudom bili su osuđeni zbog toga što su u automobilu "škoda fabia" nosili gasno-startne pištolje, pri čemu je Dimitrijevski bio na mestu vozača, Drakula na mestu suvozača a Jovanović i Milutinović na zadnjem sedištu. U gepeku su pronađene i dve registarske tablice, pri čemu je Dimitrijevski na škodu stavio ukradene tablice - navodilo se u presudi koju je Apelacioni sud ukinuo.

Maša M. i Jovan Vukotić foto: Privatna Arhiva

Inače, Drakula, Milutinovć i Dimitrijevski teretili su se optužnicom i za pripremu ubistva Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana koji je u to vreme boravio u pritvoru u Centralnom zatvoru. Oni su, kako se sumnjalo, noseći policijsku opremu u automobilu nalik onom koji voze pripadnici policije, zaustavili Vukotićevu nevenčanu suprugu Mašu M. s namerom da joj u hranu koju mu je redovno nosila sipaju cijanid. Međutim, sud je procenio da za ove navode nije bilo dovoljno dokaza, pa im se za to nije ni sudilo.

U međuvremenu, Vutković je ubijen u Istanbulu prošle godine, i to naočigled tada trudne Maše M. a zbog likvidacije su uhapšeni pripadnici kavačkog klana.

Lazar Vukićević i Nikola Vušović foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

- Takođe, protiv Drakule je pokrenut novi postupak, i to zbog sumnje da je 7. oktobra 2019. pokušao da ubije Lazara Vukićevića, i to tako što je pod "porše" koji je vozio podmetnuo eksploziv. Osim toga, obuhvaćen je i istragom pokrenutom protiv kriminalne grupe koju je prema sumnjama Tužilaštva za organizovani kriminal organizovao Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara koja je navodno blisko sarađivala sa kavčanima - podseća sagovornik Kurira. Vukićević je tada preživeo, ali je kasnije ubijen u kući strave u Ritopeku i za to se sudi pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Kurir.rs