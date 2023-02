UŽIVO "TIK TAK, TI SI SLEDEĆI" Hrvatin otkrio: Ovo mu je napisao i poslao sliku mrtvog Goksija! Evo koliko je para dobio za otmicu

U Specijalnom sudu u Beogradu danas svedočenje u postupku protiv klana Veljka Belivuka i ostalih optuženi nastavlja svedok okrivljleni Bojan Hrvatin.

1 / 6 Foto: Nemanja Nikolić

9.58 - Hrvatin o ubistvu Nikole Mitića

Sledeće ubistvo o kom nastavlja da svedoči je ubistvo Nikole Mitića.

- U avgustu, 9. avgusta 2020. godine saznajem da Belivuk i Miljković imaju saznanja da grupa ljudi opservira stadion da bi ih ubili i da Lazar Vukićević i Aleksandar Šarac stoje iza toga - počeo je izlaganje o otmici i ubistvu Mitića.

On je objasnio da je na stadionu, u prostorijama u kojima su boravili, postojao video nadzor, koji je obezbeđivao prostor u kom su boravili i da su sa jedne kamere pregledali snimak par dana ranije, i da su videli da se velikom brzinom spušta auto bele boje, i da je Miljković tvrdio da je u njemu Lazar Vukićević.

- Aleksandar Šarac se već deklarisao kao Belivukov neprijatelj. Bilo je previše naše paranoje, za svaki auto nam se činilo da je neko ko nas opservira. Mi smo posle gledali i Titov grob, poprečne ulice, uglavnom, kada smo se našli tu je bio i jedan Lalićev prijatelj, upisan kao Frozen, ja sam s njim bio u kontaktu i kada je grupa uhapšena - rekao je Hrvatin.

Podsetimo, on je uhapšen nekoliko meseci posle ostalih pripadnika kriminalne grupe, kojima su lisice stavljene 4. februara 2021. godine.

- Dogovorili smo se da krene Miljkovićev automobil, iako on nije bio u njemu nego sa Belivukom u kolima, da vidimo da li će neko da ih prati. Znali smo da nas neko opservira iz stana i zato smo rešili da ne idemo Humskom. Belivuk je za taj posao napravio grupu Soprano posao, posle smo joj ime promenili u Kovid - nastavio je Hrvatin da svedoči o pripremama otmice Nikole Mitića na Dedinju.

Naveo je da su Miljković i Belivuk pisali na grupu i da su poslali i Aleksu Stošića da mu se priključi jer su imali "manjak ljudi", ali su mu dali instrukciju da Stošiću ne otkrivaju detalje.

9.46 - Hrvatin za govornicom

Svedok saradnik Bojan Hrvatin izašao je za govornicu najveće sudnice u zgradi Specijalnog suda i nasavlja sa izlaganjem o ubistvu Gorana Veličkovića. Juče je svoje izlaganje prekinuo u delu kada je ispričao da je Marko Miljković sa stadiona otišao u Ritopek.

- Stali smo kod toga kada su se Belivuk i Miljković vratili da likivdiraju pokojnog Gorana. Posle dva sata su se vratili, Miljković mi je rekao da je Goran kada je shvatio da je došao taj trenutak sam legao na zemlju i da ga je Miljković jednim udarcem sekirom rešio. Pitali su me da li mu je neko slao poruke na skaj, rekao sam da jeste. Koraću je poslao poruku, sliku Gorana, gde mu je na leđima pisalo "Korać p*čka", a onda je obrisao. Posle mu je poslao poruku "tik tak, tik tak, ti si sledeći", posle čega ga je Korać blokirao - rekao je Hrvatin i dodao da zna da je Miljković sa Veličkovićevog aparata pisao "navijaču Kimiju i Isakoviću i da je Isakoviću napisao da zna da je sa devojkom u Egiptu, ali da se ni tamo neće spasiti".

Kako je naveo, posle nekog vremena su se pojavili na stadionu Miloš Budimir i Srđan Lalić.

- Krenuli smo svi zajedno, sa Vladimirom Grekom i Senadom Rešovićem, ka tržnom centru Aviv park. Tamo smo otišli zato što je tamo bila Lalićeva škoda oktavija. Kada smo stigli, garaža je bila otvorena, parkirali su se prvo Belivuk i Miljković, a iza njih mi. Krenuo sam da se pozdravim sa Miljkovićem i Belivukom, i tada sam video da je tu parkiran džip Interventne, javili smo Belivuku i Miljkoviću, oni su rekli da znaju i da ih već legitimišu, ali da ne brinemo - rekao je on i dodao da mu ispočetka Belivuk nije rekao koliko ću novca dobiti za otmicu Veličkovića, ali da mu je Marko Budimir rekao da će dobiti 20.000.

- Sutradan mi je na stadionu dao 10.000 evra a rekao je da će ostalih 10.000 evra dati ostalima koji su učestvovali i ja sam se složio. Ja sam nastavio da se dopisujem sa Čikagom, koji je bio Veličkovićev prijatelj kog sam viđao sa njim. Pitao me je da li smo se videli juče, rekao sam da nismo, da smo trebali ali da mi je otkazao. To je bila neka vrsta mog alibija prema njima. Rekao mi je da mu to nije bio prvi put da nestane na četiri, pet dana, da je znao da uzme kokain i iznajmi stan na dan, sa nekim devojkama i da se ne javlja po četiri ili pet dana - nastavio je Hrvatin.

- Međutim, žena pokojnog Veličkovića, Jelena je odmah uprla prstom u Belivuka i rekla da ona misli da on stoji iza toga. Kontaktirala je i mene, pošto ga je Jelena dovezla tog dana kada smo se našli. Otišli smo u kafić i pitala me, ja sam joj rekao da se nismo našli. U svakom slučaju, Čikago mi je rekao da je on u kontaktu sa Koraćem, da je i Jelena kontaktirala sa njim i da je ona znala sve što je radio. Pitao sam je da li je imao neku skrivenu nameru, da bih otklonio njenu sumnju sa sebe, optuživala je predamnom Veljka Belivuka i ostalo je na tome - rekao je Bojan Hrvatin i dodao da je to što se tiče Veličkovića sve što za sada ima da kaže.

Dodao je samo da je saznao da je Nikola Spasojević sa Vladom Draganićem čistio kuću posle ubistva.

9.40 - Prozivka optuženih

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom optuženih, njihovih branilaca kao i zastupnika oštećenih. Prvi svedok saradnik, Srđan Lalić koji je juče završio svoje svedočenje pred sudom, danas nije doveden i on više neće prisustvovati suđenjima.

Hrvatin je juče, podsetimo, počeo da govori o ubistvu Gorana Veličkvovića Goksija, koji je prvi zločin klana u kom je učestvovao. Svedečenje o toj likvidaciji nije završio i danas bi trebalo da nastavi da govori o svim detaljima koji su mu poznati.

Inače, u sudnicu su uvedeni okrivljeni, a stigli su i optuženi koji se brane sa slobode.

U maricama, u pratnji policije, doveženi su optuženi koji su u pritvoru u Centralnom zatvoru. Naoružani policajci i danas su raspoređeni oko zgrade Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici.

