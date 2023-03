TRI DANA KONOBARISALA, A ONDA USLEDIO PAKAO Srpkinja (23) i Crnogorac skovali JEZIV PLAN! Vrbovali i terali žene na gnusne stvari

Bjelopoljcu D. L. (48) i državljanki Srbije A. M. (23) određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da su izvršili krivično delo trgovina ljudima i produženo krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije. Odluku o pritvoru doneo je Viši sud u Bijelom Polju, a kako je obelodanjeno, oni su imali plan po kojem su devojke i žene terali na odnose sa muškarcima.

D.L. se sumnjiči da je, u periodu od januara 2022. do 31. decembra prošle godine, u objektu koji je držao u zakup i u periodu od 31. decembra 2022. godine do 11. marta u ugostiteljskom objektu u svom vlasništvu, zajedno sa A.M. navodio na prostituciju šest državljanki Srbije.

Uzimao polovinu novca

On je sa većim brojem muškaraca ugovarao s*ksualne usluge za novac, od kojeg su polovinu uzimali okrivljeni.

Iz spisa predmeta proizilazi da su okrivljeni D.L. i A.M. u prvoj polovini januara ove godine, vrbovali žensku osobu iz Srbije, iskorišćavajući njenu tešku materijalnu situaciju.

Osumnjičeni su je 17. januara prevezli autom do Bijelog Polja uz dogovor i obećanje da će u ugostiteljskom objektu D.L. raditi kao konobarica za mesečnu zaradu od 600 evra i obezbeđen smeštaj.

Uzeo joj dokumenta

– Nakon što je tri dana radila kao konobarica, okrivljeni D.L. joj je oduzeo lične isprave i rekao da više ne može raditi kao konobarica, već da se mora baviti prostitucijom kako bi otplaćivala navodne troškove koje je okrivljeni imao zbog njenog prevoza. Zato su je okrivljeni predali većem broju muškaraca radi pružanja seksualnih usluga za novac. Polovinu novca koji su plaćali za s*ksualne usluge uzimao je D.L. – navodi se u spisu predmeta.

Dodaje se da je oštećena pružala seksulne usluge većem broju muškaraca sve dok nije uspela da pobegne iz objekta.

Okrivljenima je stavljeno na teret i izvršenje produženog krivičnog dela posredovanje u vršenju prostitucije, za koje je zakonom propisana novčana ili kazna zatvora do dve godine.

