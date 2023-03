PLAVA ŽENA SVAKI DAN PLAKALA NA STEPENICAMA, A ONDA JE NESTALA: Komšije sa Zvezdare progovorile o majci zlostavljane devojčice

Zla sudbina devojčice (8) sa Zvezdare uznemirila je čitavu Srbiju, a sada isplivavaju novi detalji iz života ove razorene porodice.

Naime, kako pričaju komšije, majka devojčice (8) koja je najmanje pet godina bila žrtva jezivog nasilja, mučenja i zlostavljanja od strane svog oca (38) u stanu na Zvezdari, 2017. godine povredila je svoju majku, a devojčicinu babu.

Za stravično zlostavljanje devojčice, podsetimo, saznalo se nakon što je I. L. 24. marta prijavila policiji da je pet dana pre toga pretrpela stravične batine od nevenčanog partnera, a između ostalog navela je da on godinama maltretira i drži kao roba sopstveno dete koja živi u kadi.

jezivo zlostavljanje na zvezdari foto: Nenad Kostić

- Devojčice koja nije videla svetlost dana godinama unazad, zverski je mučena i navodno je živela u kadi svog kupatila. Nije znala ni da hoda, ni da govori, a zasigurno je preživela pakao, a koliko se sećamo njena majka 2017. tukla je svoju majku, a devojčicinu babu - kažu za Kurir stanari zgradu u kojoj se odvijao nezapamćeni horor i dodaju:

- Ne sećamo se tačno slučaja i kako se to dogodilo, ali je presuda bila takva da je devojčicina majka završila na lečenju u specijalnoj ustanovi. Tada je starateljstvo nad trogodišnjom devojčicom pripalo monstrumu od oca koji po svemu sudeći nije mario za nju.

jezivo zlostavljanje na zvezdari foto: Kurir

Komšija navode da su majku devojčice poslednji put videli pre tri godine.

- Znamo da je pre tri godine tukao svoju ženu, majku devojčice, nasilje je tada prijavljeno i od tada je nismo videli, kao da je nestala - kažu komšije i dodaju:

- Sećam se da smo tada viđali plavu ženu kako svaki dan sedi na stapenicama i plače, to je bila majka devojčice, a iz tog stana su s vremena na vreme dopirali krici, ali mi nismo znali da je to dete. Mislili smo da je žena. Do sada smo tri puta zvali policiju, kada bismo čuli te jauke, ali oni bi došli do vrata i otišli.

Naši sagovornici tvrde da se osumnjičeni, za kojim policija intezivno traga, nije družio ni sa kim iz zgrade.

bizarni detalji, u kadi gde je devojčica bila otac okačio njihovu zajedničku fotografiju foto: Kurir

- Osumnjičeni se nije ni sa kim družio, bio je nadmen i pričalo se da se bavi nekim kriminalnim poslovima vezano za drogu. Delovao je opasno i niko nije ni hteo da se petlja s njim - kažu oni.

Komišija koji je prijavljivao nasilje kaže za Kurir da je on pre četri godine primetio da nešto nije u redu.

- Osumnjičeni je poslednje četri godine dolazio jednom u tri meseca sa punim kesama iz marketa, ali se nije zadržavao, baš smo ga retko viđali. Moguće i da je samo ostavljao kese i nakon toga odlazio, a dete jadno bilo samo tu, gladno, žedno... - rekao je on.

