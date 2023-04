KAKO MUP PREGOVARA SA LJUDIMA KOJI PRETE SAMOUBISTVOM? Spasić otkrio taktike policije koje su PRESUDNE: Vi ste mu JEDINO rešenje

Kriminalna grupa koja je u utorak uhapšena u velikim policijskim akcijama "Žiča" i "Paralela" planirala je likvidaciju Strahinje Savića.

Kako je Kurir objavio, Viši sud u Beogradu, raspisao je poternicu za Radojem Zvicerom, zbog sumnje da je bio pripadnik ove kriminalne grupe.

Rubrike crne hronike juče su iz minuta u minut pratile i situaciju u Veterniku, gde se Novosađanin M. R. koji je pretio da će se razneti bombom, predao policiji posle 14 sati pregovora sa pregovaračkim timom MUP-a.

O aktuelnim dešavanjima iz crne hronike danas su voditelji Pulsa Srbije razgovarali sa Božidarom Božom Spasićem, bivšim pripadnikom Službe državne bezbednosti.

Policijske operacije u kojima kada neko najavi da će izvršiti samoubistvo, postoji kategorija službenika koji se zovu pregovarači za šta se završava specijalni kurs, objašnjava Spasić.

- Čovek se očito našao u nekim nevoljama, zatvorio se u garažu i aktivirao, odnosno, držao bombu. Nakon dojave koja je došla od njegove majke, policija je opkolila objekat i to je prva faza u slučaju da neko drugi ne strada - započeo je.

Prvo, kako objašnjava on, saznaš šta on hoće, nakon čega se formira pregovarački tim.

- Podrazumeva da odaberete ekipu iz MUP i postoj određeni svetski standardi kako pregovarati sa nekim. Jer lrazne su pobude samoubistva. On u Veterniku je rekao da će ga ubiti jer ga jure Zelenaši. Obično imate dva, do tri pregovarača, i to se uzima žensko i muško lice. Toplo i hladno. Jedan govori ovako, drugi onako. Najvažnije je da se lice mesta obezbedi i pregovarači, jer je on u neposrednoj blizini samoubice. On je mogao i da kaže da neće da razgovara sa njom i vi praktično njemu ispunjavate želje da bi stekli neko poverenje. Udovoljavate mu i često mu daju vodu sa bromazepamom da njegov naum oslabi. Pregovaraču se u međuvremenu od tima stavlja do znanja kakav je samoubica i time on raspolaže sa raznim informacijama - otkrio je Spasić, koji naglašava da je samoubici u Veterniku, u stvari, ponuđeno rešenje za njegov problem.

- Bilo šta da samoubica kaže, to je prvi znak da ste na pravom putu. Uvek postoje dva pregovarača, kada vidite da je negativno reagovao, tu je drugi sagovornik da ublaži i da predloži drugu ponudu. Ne smete samo da mu ponudite nešto nerealno. Mi smo obučavani dokle možete da idete u pregovorima. Ne daj Bože da ga izgubite onda ste i vi u opasnosti. U Srbiji se smatra da su pregovori dali rezultate sto posto. Nije se dogodilo da pregovarači stupe u kontakt, a da neko skoči sa mosta. Vi ste sa čovekom koji je rešio da se ubije. Najvažnije je da može da "melje" non-stop. Ne može to svako - dodao je Spasić.

