NOVI DETALJI PUCNJAVE ZBOG BAKŠIŠA: Povređenom uradili skener, došao je svestan, doktori odlučili da ga PREBACE NA OVO MESTO

Jedna osoba teško je povređena u pucnjavi koja se sinoć dogodila u Novom Pazaru.

Naime, nakon verbalne svađe V.M. je ispalio dva hica u pravcu T.H. i tom prilikom mu naneo tešku povredu glave. Povređeni je odmah primljen u novopazarsku Opštu bolnicu, odakle je transportovan u kragujevački Klinički centar.

Više informacija iz Novog Pazara doneo je novinar Kurir televizije Emir Ličina, a prvo je otkrio u kakvom je stanju povređeni:

- Povređeni je van životne opasnosti, njegovo stanje je stabilno. Ovo je bila neizvesna noć za građane Novog Pazara, a pogotovo jer se minutima nakon pucnjave gradom pročulo da je više ljudi stradalo, srećom se to ispostavilo kao netačno. Oko 20 časova je došlo do svađe, a pretpostavlja se da su njih dvojica radili zajedno u hotelu, odnosno restoranu i da je incident nastao povodom bakšiša. To su i dalje nezvanične informacije.

Potom se osvrnuo na informacije koje su date Kuriru od hirurga novopazarske bolnice, ali i MUP-a.

- Nakon pucnjave, T.H. je prevezen u bolnicu zbog povrede glave, a hirurg nam je rekao da ga je primio u svesnom stanju. Nakon skenera glave i neophodnih pregleda na licu mesta, utvrđeno je da su povrede ozbiljnije nego što su oni mislili, pa su rekli da mora biti transportovan u odeljenje neurohirurgije u Kragujevac. Kako nam je rečene iz bolnice u Novom Pazaru, stanje je stabilno, smatraju da nema opasnosti za život - saopštio je Ličina, pa se osvrnuo na informacije iz policije:

- Posebno je interesantna informacija koju smo dobili iz policije, a to je da je V.M nakon ispaljena dva zrna pokušao da pobegne, ali su ga pripadnici MUP-a brzom reakcijom uhvatili. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Pronašli su oružje i sve što je prethodilo tom incidentu. Sve ukazuje da su i ranije imali verbalnih problema.

