"OSTAJE NAM SAMO DA IDEMO NA GROBLJE I BORBA" Pretužne reči oca Borisa (18) koji je s maloletnom devojkom poginuo na motoru (FOTO)

- To nam je jedino ostalo, odlazak na groblje i borba. Znam da bi se moj sin isto borio za pravdu - priča Vladimir Majorski, otac Borisa (18) koji je stradao na motoru zajedno sa devojkom Dejanom Neralić (17), kada im vozač Slobodan B. (84) nije ustupio prvenstvo prolaza.

Boris Majorski i Dejana Neralić bili su zajedno na motoru tog 18. oktobra, kada su krenuli na izlet u etno selo kod Novog Sada. Do nesreće je došlo kada ih je pokosio Slobodan B. iz Krčedina svojim "mercedesom".

Slobodan B. nije ustupio prvenstvo prolaza tinejdžerima koji su bili na motoru, usled čega je i došlo do saobraćajne nesreće, a vozač je osuđen na tri godine zatvora.

- Javni tužilac je uložio žalbu u ovu odluku suda. A žalbu je uložio i optuženi, to kada sam video nije mi bilo dobro. Advokati kažu da je to uobičajena praksa, ali to je za mene strašno, da se napljuje neko ko je mrtav - priča Vladimir Majorski, otac poginulog tinejdžera.

Kako kaže, postupak bi sada trebalo da bude u Apelacionom sudu u Novom Sadu i nada se da će ovaj sud uložiti žalbu.

- Borimo se kako znamo. Nadam se da će oni uložiti ovu žalbu, da to ne bude samo broj na predmetu, to su dvoje dece, dvoje mladih - priča ovaj skrhani otac, koji se već godinu dana bori za pravdu i da se učesnici u saobraćaju strože kažnjavaju.

Kako on priča, teško mu je palo to što vozač nije pokazao empatiju, niti je pozvao porodice kako bi izjavio saučešće, već je to učinio isključivo u sudnici, kako bi pred sudom pokazao da se kaje.

"Na slobodi je nakon 2 godine, a deca su u grobu"

- Svrha kažnjavanja je da proradi svest kod ljudi. On je dobio tri godine, za dobro vladanje moći će da izađe ranije, on je na slobodi nakon dve godine, a deca su u grobu - priča Vladimir.

Vladimir kaže da je vozač pola života proveo radeći u Nemačkoj i da je on protiv toga da čovek sa 84 godine vozi automobil.

- Može da plati taksi i savest mu je čista. On ni ne zna naše puteve, 50 godina je bio u Nemačkoj. To svakome može da se desi i ja sam vozač, ali budi čovek, priznaj, imaj svest o tome - priča Vladimir.

Kako on priča, sve vreme je u kontaktu sa roditeljima stradale Dejane, jedni drugima su uteha i zajedno čuvaju sećanje na njihovu decu.

"Zajedno se borimo, to bi Boris želeo"

- Zajedno se borimo, to nam je jedino ostalo - da idemo na groblje i borba. Znam da bi to i Boris želeo, on se uvek borio za pravdu - rekao je Vladimir za "Blic".

Kaže da je u međuvremenu vozač Slobodan B. zvao sina da dođe iz Nemačke, kako bi mu dao ugovor o poklonu kuće i "zaštitio je", ukoliko odlukom suda bude morao da isplati nematerijalnu štetu porodicama.

Boris i Dejana su bili nerazdvojni, a porodica o njihovoj ljubavi priča kao o filmskoj i retko viđenoj. Oni su zajedno sahranjeni na groblju u Staroj Pazovi, jer je porodica smatrala da bi i oni tako želeli.

- Godinu dana su bili u vezi, to je prosto neverovatno, i ja sam bio mlad i zaljubljen, ali ja ovo nisam video, toliko su bili nerazdvojni, bili su jedno uz drugoga uvek. On je bio na maturi njenoj, on je došao onako, nije voleo da se doteruje, došao je na motoru i u trenerci, a ona je od 1.000 ljudi samo njega tražila i gledala. On je u svakom momentu planirao njoj da izađe u susret i ulepša joj dan - priseća se Vladimir.

Kako je ranije ispričao Vladimir, zajedno sa porodicom stradale Dejane su nakon smrti tinejdžera zajedno otišli u Vrdničku kulu, gde su se tog kobnog 18. oktobra uputili tinejdžeri, kada ih je pokosio Slobodan B.

- Tada su krenuli u Vrdničku kulu, nisu stigli, ali mi smo otišli u njihovu čast i eto obeležili na neki način - rekao je otac Borisa.

Osuđen na tri godine, brani se sa slobode

Vladimir je u Udruženju roditelja dece stradale u saobraćaju i bori se da vozači koji su odgovorni za saobraćajne nesreće budu adekvatno kažnjeni.

Vozač Slobodan B. je u pritvoru proveo mesec dana, nakon čega je pušten da se brani sa slobode. On i dalje vozi, a na prethodna suđenja je dolazio upravo automobilom. Tužilaštvo je predložilo da Slobodan bude osuđen na minimalno pet godina, a Osnovni sud u Staroj Pazovi je jula meseca doneo prvostepenu presudu kojom je vozač osuđen na tri godine zatvora zbog nesreće koju je izazvao, a u kojoj su izgubljena dva mlada života.

Sud je utvrdio da vozač nije ustupio prvenstvo prolaza Borisu i Dejani koji su bili na motociklu.

