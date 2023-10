"STAJE SIVI MERCEDES, ON IZLAZI I ODMAH JE POČEO DA PUCA U MENE!" Ispovest Milomira, kojeg je ranio masovni ubica iz Mladenovca

Rođena braća Milomir i Predrag Mijailović našla su se na nišanu pomahnitalog ubice U. B. (21), koji je u noći 4. maja nasumično pucao iz automatskog oružja i pištolja u svakoga ko mu se našao na putu u selima Malo Orašje i Dubona u okolini Mladenovca.

Samo minut pre nego što će odjeknuti hici, Milomirova supruga, sin i trogodišnji unuk ušli su u kuću. Na trotoraru do same ulice ostali su Milomir, njegov brat Predrag koji živi u kući do i dvojica majstora koji su Mijailovićima nameštali kapiju.

- Samo što su ušli u kuću, staje mercedes sivi. Prvo sam pomislio da neko nešto hoće da pita. Međutim, on staje, izlazi iz auta, držao je pištolj u ruci i opali metak u majstora. Ovaj pade! I odmah je počeo da puca u mene. Burazer izlazi iz kuće, već je bio ranjen, pogodio ga je dok je bio na terasi. Pogodio me je u obe ruke, u grudi, imao sam u stomaku, prošao je kroz karlicu i u levu nogu kod čuklja - priseća se Milomir Mijailović za "Insajder".

Kako kaže, U. B. im te večeri nije rekao ni reči, ni pre ni posle pucnjave, a na njihove reči reagovao je novim hicima.

Pitali smo ga: "Šta to radiš?!" a on je samo opalio još dva metka u majstora, seo u kola i otišao. Njegov otac je moj školski drug, a njega je kao dete baba dovodila, moja deca su se igrala sa njim, bilo im je zanimljivo jer je on bio mali, a oni su stariji - kaže Miomir.

foto: Nemanja Nikolić, screenshot

Ranije je Mijailović pričao da su mu u bolnici rekli da ga je pogodilo osam metaka, ali da čudom nijedan vitalni organ nije bio povređen.

Milomirov brat Predrag kaže da je u njih U. B. ispalio ukupno 17 hitaca. Samo u njega ispalio je dva. Pored Predraga ranjeni su i majsori Jovica Stevanović i Milan Pešić.

Masakr u okolini Mladenovca Masovni ubica U. B. u noći 4. maja usmrtio je hicima iz automatskog oružja devetoro mladih, a ranio 13. Nakon bezumnog krvavog pira, oteo je taksi vozilo u kome je bila devojka Jelena Ajdinović, odvezao se do naselja Gorošnica kod Kragujevca, gde je i uhapšen dok se krio u šupi svog ujaka.

Zbog nelegalnog posedovanja arsenala oružja, uhapšen je i otac Uroša Blažća.

Veštačenjem je utvrđeno da je u U. B. u momentu masakra bio u uračunljivom stanju. Ipak, pošto nije imao punu 21 godinu kada je počinio stravičan zločin, maksimalna kazna zatvora koju može dobiti iznosi 20 godina.

Kurir.rs/Blic, Insajder