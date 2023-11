KODNA IMENA! BELIVUK BIO VUKODLAK, LALIĆ LUZER! Akcija "OTIMAČ" sprovedena pre hapšenja klana, detalji isplivali na suđenju

Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću koji su uhapšeni u policijskoj akciji pod nazivom "Otimač" 4. februara 2021. godine, istražitelji su tokom prikupljanja dokaza dali kodna imena i to Vukodlak i Miljakovac. Kako je otkriveno tokom suđenja pred Specijalni sudom u Beogradu, kodna imena imali su i drugi optuženi čije su razgovore po nalogu suda prisluškivali policija i BIA od septembra 2020. do februara 2021. godine

- Belivuk je imao kodno ime Vukodlak, Miljković Miljakovac, Marko Budimir je bio Fontana, Aleksandar Vučeljić Duomo, što u prevodu znači "katedrala", vlasnik kuće u Ritopeku, Vlade Draganić je bio zaveden kao Jatak, a optuženi Srđan Lalić koji je postao svedok-saradnik Luzer, što u prevodu znači gubitnik - podseća sagovornik Kurira.

Na Skaju se zvali Soprano, Kratos, Born i Fidel

Osim policije, tajne nadimke pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka davali su i sami sebi, i to na tajnoj aplikaciji za komunikaciju, poznatoj po imenu Skaj. Kada su istražitelji uspeli da otvore telefone, došli su do komunikacije pripadnika klana, ali i do njihovih nadimaka

- Na Skaju, koji su koristili za međusobnu komunikaciju, Belivuk je koristio nadimak Soprano, Miljković je bio Kratos, po popularnom liku iz kompjuterskih igrica, simbolu uništenja. Vođa kavačkog klana, odbegli Radoje Zvicer, imao je nadimak Born - podseća sagovornik Kurira.