ZAVRŠENA PROCENA RODITELJA DEČAKA UBICE IZ NIŠKE BANJE: Centar za socijalni rad poslao izveštaj tužilaštvu, ali javio se 1 problem

Centar za socijalni rad u Nišu uradio je kompeltnu dokumentaciju o proceni eventualne krivice roditelja maloletnog dečaka (13), koji je 5. oktobra ove godine nožem ubio svog vršnjaka i školskog druga u Niškoj Banji, saznaje Kurir.

Maloletnik se trenutno nalazi na psihijatrijskog klinici u Beogradu. Kako je on krivično neodgovoran, jer u trenutku ubistva nije imao navršenih 14 godina, traži se odgovornost njegovih roditelja.

foto: Kurir/M.S.

- Čekalo se da Centar za socijalni rad obavi svoj deo posla i da to pošalje tužilaštvu, koje bi trebalo da utvrdi da li se u radnjama roditelja dečaka ubice stuču elementi nekog krivičnog dela. Javnost je uznemirena ovim događajem i očejuje pravdu - kaže naš izvor.

U niškom Centru za socijalni rad rečeno nam je da su oni kompletirali svoj izveštaj o majci i ocu maloeltnika i da je on prosleđen dalje.

- Centar je poslao izveštaj Osnovnom tužilaštvi u Nišu sa takozvanim roditeljskim kompetencijama u ovom slučaju i sada bi trebalo tužilaštvo da reaguje na te naše nalaze. To je poslato Osnovnom tužilapštvu jer se Više javno tužilaštvo oglasio nenadležnim u ovom slučaju još ranije - rečeno nam je u Centru za socoijalni rad u Nišu.

Mesto zločina foto: Kurir/M.S.

Kontaktirali smo i Osnovno javno tužilaštvo u Nišu, gde nam je rečeno "da oni sa slučajem "nemaju ništa", jer ne mogu da odlučuju o maloletnicima, kao ni o slučaju ubistva.

Podsetimi, tog 5. oktobra, kako smo saznali od dede ubijenog dečaka, Staniše S., njegov unuk je kod svog druga iz razreda otišao kući oko devet ujutru. Prema rečima komšija, prvo je došlo do svađe dvojice dečaka i tuče, a onda su nekako stigli do potkrovlja kuće, gde dečak ubica ima improvizovanu teretanu. On je tamo dohvatio nož i, kako pričaju meštani, svog druga je izbo nekoliko puta.

Osumnjičeni i žrtva išli u isti razred foto: Privatna arhiva

Ubijeni maloletnik je, po rečima svih meštana, bio dobro dete, bavio se košarkom, pa je kao dobar drug i osumnjičenog uveo u ovaj sport. Cela Niška Banja priča da je ubijeni svakome hteo da pomogne, pa i svom dobrom drugu koji mu je na posletku oduzeo život.

Do sada nije poznat motiv ubistva, ali se veruje da je neka trivijalnost u pitanju, jer su to trinaestogodišnjaci.

- Nemoguće je da roditelji dečaka ubice nisu primetili ništa čudno u ponašanju svog sina. Morali su da uoče da se čudno ponaša, pa to su svi okolo primećivali. On je znao da ide ulicom i da priča sam sa sobom, a u poslednje vreme je crtao satanističke simbole. Na Fejsbuku postoji i jedna njegova fotografija, krajnje zabrinjavajuća, na kojoj simulira da kolje plišanu životinju i to lovački, pravim nožem. Tu sliku je njegova mama lično okačila, ali je posle ubistva obrisala - pričaju nam meštani i doaju:

- Nadležni moraju da ispitaju odgovornost majke i oca dečaka ubice. Da li je u njihovoj porodici sve funkcionisalo kako treba, da li su zanemarivali dete, da li su ga loše vaspitali? Prosto, neko mora da odogovara za ubistvo nedužnog deteta! Očekujemo da će tužilaštvo, koje god da preuzme slučaj, utvrditi odgovornost roditelja i kazniti ih.

(Kurir.rs - M.S.)