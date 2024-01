JEZIVI SNIMAK POSLE UBISTVA ARKANA Ispod kaputa izvukao CZ-99 pa mu sasuo 3 metka u potiljak! OVAJ ČOVEK GA JE UBIO a gde je danas

CECA I LIDIJA SAME GA VUKLE DO IZLAZA HOTELA MOLEĆI ZA POMOĆ

Prošle su 24 godine a ubistvo Željka Ražnatovića Arkana i dalje jednako intrigira javnost. Ko je pravi nalogodavac likvidacije - još se ne zna.

Tog 15. januaraa 2000. godine ispred tadašnjeg beogradskog Interkontinentala, današnje Kraun plaze, oko 17 sati stala su dva automobila.

Iz "opel kalibre" izašli su Dragan Nikolić Gagi i Milan Đuričić Miki, koji su odranije bili poznati policiji.

Iz drugog vozila, golfa, izašao je Zoran Nikolić Pegla, kao i pripadnik Druge čete Prvog bataljona policijske brigade SUP-a Beograd, Dobrosav Gavrić.

Pegla je ostao na parkingu, dok su ova trojica ušli u hol spremajući se da počine trostruko ubistvo. U predvorju hotela bila je neviđena gužva. Arkan je sedeo u separeu nedaleko od recepcije. U hotel je došao sa suprugom Svetlanom Cecom Ražnatović, njenom sestrom Lidijom Veličković i telohraniteljem Zvonkom Mateovićem.

Dok su sestre u pratnji Mateovića obilazile butike, Arkan je sa društvom sedeo u holu. Nekoliko minuta posle 17 sati, prišli su im Gagi i Miki.

Rukovali su se s Arkanom, izljubili s Mandom i krenuli ka stepeništu koje je vodilo ka hotelskim salama za banket. Gavrić je seo u drugi separe, nekoliko metara iza leđa Arkanu.

Minut kasnije, Gavrić je ustao od stola. Ispod kaputa je izvadio pištolj “CZ 99”. Tri metka ispalio je Arkanu u potiljak. Na pod hola u “Interkontinentalu” padale su čaure, čaše, šolje i flaše, a gosti su zalegli na pod sklanjajući se od paljbe.

Ko je Dobrosav Gavrić, čovek koji je pucao u Arkana Dobrosav Gavrić je bio policajac iz Loznice. Usuđen je na 30 godina, ali, kako sudija ni posle godinu dana nije napisao obrazloženje presude, Gavrić je pušten da se na novom pretresu brani sa slobode. Redovno je dolazio na suđenja do 9. oktobra 2006, kada mu je izrečena presuda od 35 godina zatvora. Na izricanje presude nije došao, pobegao je iz zemlje i u tom trenutku postao najtraženiji srpski begunac. Krajem 2011. godine Gavrić je uhapšen u Južnoafričkoj Republici, ali ne po poternici Srbije. Gavrić je u Africi nastavio da se bavi kriminalom, pa je uhapšen kao vozač afričkog kralja podzemlja Sirila Bika, koji je ubijen u martu 2011. Gavrićev identitet, međutim, nije odmah otkriven (policiji se predstavio kao Saša Kovačević) i on je najpre pušten iz pritvora. Ubrzo je ponovo uhapšen zbog posedovanja kokaina i tada je utvrđeno da se radi o Arkanovom ubici. Ipak, iako su naše vlasti to tražile, Gavrić još nije izručen Srbiji. Policajac iz Loznice se, međutim, najpre pravnim sredstvima borio protiv ekstradicije, a potom je podneo i zahtev za politički azil u Južnoafričkoj Republici. U toj molbi tvrdio je da on nije ubio Arkana i da je "moć za tako nešto imao samo Slobodan Milošević". Njegova molba za politički azil je odbijena, ali ekstradicija se do danas nije desila, pa Gavrić u Južnoj Africi živi kao slobodan čovek.

Policija je na lice mesta došla brzo, ali ne i hitna pomoć. Ceca i Lidija su, plačući i moleći za pomoć, vukle Arkana do izlaza hotela.

Ceca je zatim pokušala da nagovori jednog policajca da službenim vozilom odveze Arkana do bolnice. Odbio ju je jer nije imao dozvolu pretpostavljenog. Konačno, Arkan je BMW-om prebačen u Urgentni centar. Tamo je i zvanično proglašen mrtvim.

Da li je konačno rešena sudbina Arkanovog ubice? Dobrosav Gavrić posle 12 godina stiže u Srbiju, Interpol dobio zeleno svetlo

Dobrosav Gavrić, ubica Željka Ražnatovića Arkana i dvojice njegovih prijatelja, koji je već 12 godina u pritvoru u Kejptaunu, mogao bi uskoro da se nađe iza rešetaka u Srbiji pošto je sud krajem maja prošle godine Interpolu dao zeleno svetlo za njegov transport!

Kako prenosi južnoafrički portal Netwerk24, njegova odbrana je najavila da će ponovo uložiti žalbu na takvu odluku jer Gavrić ne želi da bude izručen svojoj zemlji. Gavrićev branilac u Srbiji, advokat Veljko Delibašić kratko je tada za Kurir rekao da nije obavešten o ovoj odluci.

Osuđen na 35 godina Gavrić je, podsetimo, osuđen na 35 godina zatvora u Srbiji zbog toga što je 15. januara 2000. u hotelu "Interkontinental" pucao u Ražnatovića, Milenka Mandića Mandu i Dragana Garića dok su sedeli u separeu kafića u hotelu. - Gavrić se branio sa slobode tokom sudskog procesa za trostruko ubistvo u "Interkontinentalu". U bekstvo se dao 2006, uoči izricanja prve presude. O njemu, kao i Miroslavu Đuričiću Mikiju, koji je takođe nestao tada, ništa se nije znalo do 2011, kada je uhapšen u Južnoafričkoj Republici. Tada je utvrđeno da je, koristeći lažno ime Saša Kovačević, u tu zemlju došao 2007. preko Italije i Ekvadora - podseća sagovornik Kurira. Navodno, živeo je sa suprugom i decom u luksuznom stanu na obali mora u Kejptaunu. Prema istim izvorima, on i supruga imali su restoran u Johanezburgu i kompaniju za uvoz i izvoz. Gavrićev pravi identitet, kako su mediji ranije objavili, otkriven je kada je ranjen u pucnjavi u kojoj je ubijen jedan od vođa podzemlja JAR Siril Bika. Srpski begunac tada je bio za volanom automobila i teško je povređen u pucnjavi, ali je pritvoren kada je utvrđeno da je reč o čoveku za kojim je raspisana poternica Interpola.

Ima pravo na novo suđenje u Srbiji

Ukoliko Dobrosav Gavrić bude izručen Srbiji, on će imati pravo da traži ponavljanje sudskog postupka za trostruko ubistvo u "Interkontinentalu", s obzirom na to da je osuđen u odsustvu. Inače, kaznu od 30 godina zatvora služi samo Dragan Nikolić, pošto je Miroslav Đuričić Miki u aprilu 2018. ubijen u Johanezburgu. Posle njegove likvidacije, dok je stajao na semaforu u svom autu, otkriveno je da se on skrivao zajedno s Gavrićem i da je koristio lažna belgijska dokumenta.

Tokom postupka o zahtevu Srbije za njegovo izručenje Gavrić je tražio da dobije status izbeglice, zahtevao azil i protivio se izručenju Srbiji tvrdeći da je on osuđen u "politički montiranom procesu" i da strahuje za život zbog takozvanih Arkanovih osvetnika, ukoliko bude "poslat u Srbiju".

Negirao umešanost

Tokom sudskog postupka za ubistvo u "Interkontinentalu" on je negirao umešanost u zločin. Na suđenju je svedočila i Arkanova udovica, pevačica Svetlana Ceca Ražnatović, koja se tokom jednog saslušanja u sudnici obratila Gavriću rečima: "Sedeo si pognute glave, okrenut licem ka izlazu, lepo sam te videla preko Željkovog ramena. Ponoviću sto puta! Apsolutno sam sigurna. Izdajniče, znaš li koga si ti izdao, koga si ubio? Smradu, đubre!". Prilikom izlaska iz sudnice udovica je pljunula Gavrića. Posle sudskog postupka, osim Gavrića, na po 30 godina zatvora osuđeni su i Milan Đuričić Miki i Dragan Nikolić Gagi.

