UBICA S PAGA PROGUTAO ŽILETE DA BI POBEGAO IZ ZATVORA: Plaši se da će škaljarci da ga ubiju iza rešetaka?

Kragujevčanin Duško Tanasković (30), kojem se u Zadru sudi zbog ubistva državljanina Crne Gore Gorana Vlaovića (39), visokopozicioniranog pripadnika "škaljarskog klana" na ostrvu Pag, po pisanju hrvatskih medija, progutao je žilet u pritvoru jer je planirao bekstvo!

Kako navodi Slobodna Dalmacija, sumnja se da je upravo zbog plana da pobegne, pošto poto želeo da bude prebačen u bolnicu!

- Sama činjenica da je u nepuna 24 sata čak tri puta iz splitskog zatvora pod jakom pratnjom naoružanih policijskih specijalaca prevožen u splitsku bolnicu na pružanje pomoći zbog sumnje na moguće gutanje oštrih predmeta, najvjerojatnije žileta, te da je svaki put vraćen natrag u zatvor, izazvala je sumnju da se to ne događa slučajno - navode oni.

Kamere snimile ubistvo foto: Printscreen

Navodno, istražitelji sumnjaju da je zbog ubistva visokopozicionirog škaljarca na ostvru Pag 25. avgusta 2022. Tanasković koji je odmah uhapšen i sam postao meta "škaljarskog klana" koji planira njegovu likvidaciju.

Podsetimo, kako su naveli, on je u ponedeljak poslepodne iz splitskog zatvora u pratnji tri policijska kombija pod rotacijama hitno prebačen na pružanje pomoći na Hitni prijem KBC-a Firule zbog povreda u ustima i ždrelu koje su nastale nakon što je najverovatnije u ćeliji progutao žilet, ovo nije prvi put da je tako nešto napravio.

Nakon obrade u bolnici, a zbog navodne nesaradnje s doktorima, vraćen je istog dana u zatvor. Ali, dan poslije, u utorak, ponovo je pod pratnjom naoružanih policijskih specijalaca prevezen u splitsku bolnicu.

Sudija Ana Brkić, koja vodi Tanaskovićev predmet, nije dobila nikakvu službenu informaciju iz splitskog zatvora, a ni njegov splitski advokat Vinko Gulišija nije imao nikakvih saznanja. Iz Ministarstva pravosuđa su kratko odgovorili da je “iz zatvora u Splitu u spoljnu zdravstvenu ustanovu sproveden istražni zatvorenik zbog sumnje na moguće gutanje oštrica”.

Podsetimo, Tanaskovićev advokat je i u maju prošle godine, na suđenju otkrio da je njegov klijent u pritvoru gutao upaljače i žilete.

Tanaskovića privode sa pancirom u sudnicu foto: BETA Zvonko Kučelin, YouTube/Zadarski. hr

Inače, državljanina Srbije u sud policija sprovodi u pancir-prsluku i vezanog lisicama. On nije detaljno iznosio svoju odbranu do sada, a veštaci su prethodno naveli da je u vreme ubistva na Pagu, bio pod dejstvom kokaina i lekova, ali da to nije uticalo na sposobnost da shvati svoje postupke.

Prema nezvaničnim informacijama medija, Tanasković je u prošle godine prebačen iz zadarskog u splitski zatvor zbog bezbednosnih razloga.

Tanaskovića se optužnicom tereti da je s leđa prišao Vlaoviću, za kojeg su mediji nakon ubistva pisali da je bio visokopozicionirani pripadnik zloglasnog crnogorskog “škaljarskog klana” te da je živio “na visokoj nozi”, vozio skupe automobile, stalno bio u društvu starleta i poznatih lepotica. Tog je dana oko 6 ujutro Vlaović izišao iz noćnog kluba, a onda mu je prišao Tanasković i iz neposredne blizine mu iz pištolja s prigušivačem ispalio hitac u glavu.

Žrtva je preminula na putu do zadarske bolnice. Ubistvo je zabeleženo na sigurnosnim kamerama.

Tanasković je potom pobegao, ali vrlo se brzo vratio na mesto zločina i tada je uhapšen. Prve su informacije tada, po pisanju medija, govorile o tome da je Vlaovićevo ubistvo naručio vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i za to je platio 50.000 evra.

- Tanskovića traži i Crna Gora koja je od Hrvatske tražila njegovo izručenje, zbog sumnje da je dva meseca pre ubistva Vlaovića na Pagu, učestvovao u ubistvu Milića Minje Šakovića u Budvi - preneli su ranije crnogorski mediji.

Kurir.rs / Slobodna .Dalmacija