BOGATSTVO POKRADENO OD EKLSTON NIKADA NIJE NAĐENO, SUMNJA SE DA JE OPRANO U SRBIJI: Jedan Italijan pušten iz zatvora, Srbin nije!

Alesandro Donati (46), jedan od trojice muškaraca koji su provalili u dom Tamare Eklston i pobegli sa 26 miliona funti pušten je iz zatvora nakon što je odslužio samo dve godine. Jedan Srbin koji je uhapšen sa njim ostaje u zatvoru, a Srbin koji se smatra organizatorom sa članovima svoje porodice nalazi se u pritvoru u Beogradu!

- Donati je u novembru 2021. osuđen na osam godina zatvora zajedno sa Alesandrom Maltezeom (47) koji je i dalje u zatvoru, dok je Jugoslav Jovanović (26) dobio 11 godina zatvora - navode inostrani mediji.

Maltese, Jovanović, Donati foto: Metropolitan Police

Donati je, kako navode, pušten neposredno pre Božića, a Malteze bi takođe trebalo uskoro da izađe iz zatvora.

Italijan koji je oslobođen je pre mesec dana deportovan u svoj rodni grad Milano, a izvešene su i provere u njegovom domu da li je možda nešto ukradeno u njegovom posedu.

- Ništa ukradeno nikada nije vraćeno, a veruje se da je sve odvezeno u Srbiju i tamo oprano. Italijanska policija je otišla u njegovu kuću nakon njegovog povratka, ali su pronašli samo 120 funti u britanskim novčanicama i to mu je dato da plati let - navode mediji.

Tamara Eklston foto: Instagram/tamaraecclestoneofficial

Dom Tamare Eklston, da podsetimo, bio je meta krađe 2019. dok je bila na porodičnom odmoru u Laponiji. Donati je uhapšen u oktobru 2020. u Italiji i mesec dana kasnije izručen Velikoj Britaniji.

On je držan u pritvoru do suđenja u novembru 2021. godine gde je osuđen na osam godina i devet meseci.

- Njegov najraniji datum puštanja na slobodu bi bio nakon što je odslužio polovinu kazne, što bi ga odvelo do marta 2026. godine, ali nakon što je proveo 13 meseci u pritvoru, pomerio bi se za februar 2025. Pošto je bio strani zatvorenik 12 do 18 meseci pre tog datuma, on bi imao mogućnost da bude deportovan, što je, kako se čini, prihvaćeno - navode mediji.

foto: Printscreen/Daily Mail

Podsetimo, organizatorom ove pljačke smatra se Ljubomir Romanov iz Obranovca, ali on nikada nije osuđen niti uhapšen za ovo delo.

Ipak, on je zbog krivičnih dela u vezi sa pranjem novca i ulaganjen nelegalnog novca u legalne tokove uhapšen u Beogradu u decembru prošle godine, a njim su osumnjičeni i članovi njegove porodice.

