NEVEROVATNI DETALJI PLJAČKE VEKA! Novinarka Kurira otkrila kako su izneli novac iz BRITANIJE: Ljubomir imao 20 lažnih identiteta

Šest osoba uhapšeno je u Beogradu pod sumnjom da su novac od pljački u Engleskoj i Švajcarskoj ulagali u nekretnine u Srbiji.

Velika akcija hapšenja sprovedena je u saradnji Službe za borbu protiv organoizovanog kriminala sa policijskim službama Velike Britanije, a reč je o osobama koje su izvršile upade u kuće bogataša Tamare Eklston, ćerke bivšeg vlasnika "Formule 1" Bernija Eklstona, Frenka Lamparda, fudbalskog trenera i bivšeg kapitena Čelsija i Višaija Šrivadanapraba, bivšeg vlasnika fudbalskog kluba "Lester".

Osumnjičeni su novac od pljački ulagali ne samo u nekretnine već i u kupovinu liksuznih automobila.

Novinarka Kurira Dijana Antonijević koja je pisala o hapšenju osumnjičenih otkrila je u jutarnjem programu Redakcija na Kurir TV detalje pljačke veka u Velikoj Britaniji.

- Oni su, mislim, prvenstveno u pljački veka u Londonu 2019. uzeli najviše novca. To je negde oko 26 miliona funti. Tako. Na koji način su oni to uneli u zemlju, ja ne znam stvarno da odgovorim na to pitanje, ali svakako su to završili vrlo uspešno. Oni sigurno to nisu izneli odmah u Srbiju. Oni su išli iz Velike Britanije u Italiju. Tamo su ulagali najverovatnije u neke nekretnine. Tri glavne osobe koje su učestvovale u krađi su uhapšene naredne godine u Italiji. Tako da se u njihove tokove novca isto odmah ušlo. Oni su vrlo brzo i osuđeni - objasnila je Dijana Antonijević.

Osvrnula se i preostalog osunjičenog koji je uhapšen na teritoriji Srbije.

- Sada, jedino ko je ostao jeste Ljubomir Romanov, za koga se sumnjalo sa vreme da je bio u Srbiji ili Hrvatskoj, pošto je išao pod raznim imenima. Mislim da ima oko 20 identiteta, tako da nisu mogli baš odmah da uđu u trag, ali sve se to vrlo brzo sazna. Kad raspolažete tolikim novcem, nemoguće je da se ne otkrije njegovo poreklo ili da se otkrije da nije legalno - zaključila je novinarka Kurira.

