OVO JE RAZLOG ZAŠTO SE NE POMINJE ZA KOGA SU RADILI ŠPIJUNI! Bivši kontraobaveštajac: Čeka se trenutak za KLJUČNU INFORMACIJU

Pripadnici Bezbednosno-informativne agencije i nadležnog javnog tužilaštva uhapsili su četiri osobe zbog sumnje da su izvršile krivično delo špijunaža.

Dvoje uhapšenih je zaposleno u srpskoj kancelariji jedne inostrane organizacije. Drugo dvoje uhapšenih, koji su radili u korist ove organizacije, zaposleni su u državnim organima Republike Srbije. Inače, sve 4 osobe koje su uhapšene su državljani Srbije.

Kako je ova grupa delovala, do kakvih informacija je htela da dođe i da li je moguća zloupotreba osetljviih podataka do kojih je došla, voditelji emisije Puls Srbije pitali su Ljubana Karana, potpukovnika Kontraobaveštajne službe u penziji.

- Pa gledajte, tu postoje dve mogućnosti, ja ne bih da pretpostavljam ni koja je organizacija u pitanju, ni koja je država, onaj ko to treba da saopšti on će saopštiti kad bude za to vreme. Međutim, gledajte, sama organizacija, zašto se ne spominje njeno ime, možda oni je ne znaju za ove špijunske aktivnosti, možda je organizacija osnovana radi špijunske aktivnosti u Srbiji pa možda i u nekim drugim državama - yapo;eo je Karan.

Bivši kontraobavetajac ima i još nekoliko dilema koje je podelio s voditeljima emisije.

- Da li je osnovana radi špijunske aktivnosti ili ne, ili je samo neka služba iskoristila tu organizaciju da u nju ubaci svoje ljude i koristi ih za špijunske aktivnosti. Verovatno zbog toga se ne spominje ni ime organizacije da se ne kompromituje dok ne bude sasvim jasno da li je ta organizacija to učinila svesno ili je samo iskorišćena od strane drugih.

Apostrofirao je i značaj ove akcije i pohvalio pripadnike bezbednosnih službi.

- I pre toga imali smo razbijanje tih špijunskih mreža, te hrvatske, te bugarske, albanske, neko bi rekao da je to postala normalna stvar. Ne, ovo su ogromni uspesi naše službe, svaka im čast, jer pazite, jednog špijuna otkriti, to je globalni događaj, pazite, to je događaj o kome piše ceo svet. Zašto kod nas tome toliko ne pridaje važnost? Važnost to je zato što je kod nas još uvijek takva atmosfera u društvu, da i nije neka sramota raditi za strance, veća je sramota raditi za sopstvenu službu.

