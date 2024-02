PRVA ŽRTVA RATA KLANOVA UBIJENA PRE TAČNO 9 GODINA: Od likvidacije na Novom Beogradu počeo KRVAVI NIZ, suparnici PROLIVALI KRV!

Cetinjanin Goran Radoman (37), prva žrtva rata kotorskih klanova, brutalno je likvidiran pre devet godina u Beogradu, a sumnja se da je okidač za ovo ubistvo bio nestanak vrednog tovara kokaina iz njegovog stana u Valensiji.

Radoman je, podsetimo, ubijen 20. februara 2015. u garaži zgrade u kojoj je živeo sa porodicom na Novom Beogradu. Iako je njegovo ubistvo godinama bilo nerasvetljeno, pre dve godine otkriveno je da je Radomana likvidirao Beograđanin Luka Starčević (32) koji je uhapšen 2020. godine u Brazilu. Starčević se, navodno, u toj zemlji tereti za još tri ubistva među kojima je i likvidacija Zaječarca Marjana Jocića (39).

- Egzekutor je mesec dana pratio Radomana nakon što se vratio iz Južne Amerike. Stan na Novom Beogradu iznajmio je za svoju porodicu, a ubica je saznao i za tu adresu. Od tog trenutka kreće logistika i planiranje ubistva Radomana, koji je označen kao glavni krivac nestanka vrednog tovara kokaina u decembru 2014. godine, koji je do tada jedinstveni kotorski klan čuvao u njegovom stanu u Valensiji - podseća izvor i dodaje:

- Napadač je kobnog dana došao u garažu i čekao Radomana. Kada se pojavio blindirani BMW u garaži egzekutor je bio spreman. Radoman je izašao iz luksuznih kola i uputio se ka liftu, a na tom mestu ga je čekao ubica, koji ga je izrešetao sa 25 metaka iz heklera.

Ubistvo Gorana Radomana dobro je isplanirano iako je zgrada i garaža pokrivena video-nadzorom.

- Ubica je pre zločina, navodno, podigao kameru uvis i došao do lifta, to je bila njegova pozicija dok je čekao Radomana. Kako je žrtva došao do lifta krenula je rafalna paljba - podseća sagovornik i dodaje da je ubica nakon toga pobegao u nepoznatom pravcu.

- Komšije su čule pucnjavu i obavestile su policiju o tome. Tokom uviđaja nađeno je svih 25 čaura. Istražitelji su tokom uviđaja prikupili brojne dokaze, među kojima i DNK trag Luke Starčevića. Naime, njegovi otisci su nađeni ispod Radomanovog blindiranog BMW i to na GPS uređaju za praćenje.

Osumnjičeni Starčević je uspeo da pobegne iz zemlje, a za njim je tada bila raspisana Interpol poternica. Sumnjalo se da se ubica tokom godina bekstva skrivao u Španiji, a da je potom otišao u Brazil gde je i uhapšen 2020. godine.

- Nakon serije ubistava u Brazilu te 2020. godine, tamošnja policija uhapsila je lokalnog narko-bosa iz Sao Paula i njegovu desnu ruku Luku Marića, koji je kod sebe imao hrvatski pasoš. Identifikacijom je utvrđeno da je Marić zapravo Starčević i tada je otkriveno da je osumnjičeni za tri ubistva u Brazilu, a Srbije je 13. oktobra 2020. tražila njegovo izručenje zbog sumnje da je ubio Gorana Radomana - podseća izvor.

Podsetimo, Radoman se smatra prvom žrtvom rata dva zavađena kotorska klana kavačkog i škaljarskog. Klan je do 2014. godine bio jedinstven i zvao se škaljardski klan.

- Posle Radomanovog ubistva, pripadnici dve kriminalne grupe sejale su smrt. Žrtve su padale sa obe strane, a bilo je i nevino nastradalih. Procenjuje se da je u ratu kolanova ubijeno sad već skoro 60 ljudi - podseća naš izvor.

Pomorac Krcat dosije Goran Radoman zvanično je bio pomorac i vlasnik pomorske firme. Navodno, firma mu je služila kao paravan za šverc kokaina iz Južne Amerike, ali za krivična dela u vezi s tim nikad nije hapšen. Imao je krivični dosije, ali za druga dela. - Bio je optužen da je 2001. sa saradnikom počinio razbojništvo u Beogradu, tako što je upao u stan, pretukao vlasnika i odneo vredne stvari. Radoman je bio u zatvoru na Kubi, gde je 2012. osuđen na sedam godina zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna Kubanka, ali je izručen Srbiji - podseća izvor.

