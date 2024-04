MESECIMA TROVALA ĆERKICU DOK JE LEŽALA U BOLNICI: Dete imalo jezive posledice! Podignuta optužnica protiv MAJKE IZ PAKLA

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu danas je podiglo je optužnicu protiv M.R. (43), zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršila krivično delo Nasilje u porodici.

Kako se navodi u optužnici ona je to učinila na taj način što je u periodu od početka 2024. godine do 8. marta, u stanju u računljivosti, ugrozila telesni integritet člana svoje porodice i to maloletnog deteta, tako što je u Smederevu i u bolničkoj sobi Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „dr Vukan Čupić“ rastvarala u tečnost sedative iz grupe benzodijazepina, koji imaju adiktivno dejstvo, te ih je davala maloletnoj oštećenoj da pije, a bez propisane terapije, pri tom ne mareći za posledice po zdravlje maloletne oštećene.

foto: Profimedia

- Ovakvo ponašanje okrivljene, uzrokovalo je teško narušenje zdravlja maloletne oštećene, koje se manifestovalo u vidu kliničkih poremećaja nestabilnosti pri hodu, trzaja ruke, celog tela i pojačanog lučenja pljuvačke - navodi se u saopštenju ovog tužilaštva.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da okrivljenoj produži pritvor u kom se nalazi od 8. marta ove godine kada je lišena slobode, a s obzirom da i dalje postoje razlozi koji su postojali u vreme kada je pritvor i određen.

Krivičnim zakonikom propisano je da će lice koje primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo telesni integritet ili duševno stanje maloletnog člana svoje porodice biti kažnjeno kaznom zatvora od dve do 10 godina.