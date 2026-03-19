Slušaj vest

Pre tačno devet godina, u beogradskom naselju Vračar, ubijen je Nikola Babić (26), u zločinu koji je uznemirio javnost i otvorio brojna pitanja o motivima i okolnostima tragedije. Život je izgubio od hica iz pištolja koji je ispalio tada maloletni Bogoljub S. (16).

Ubistvo se dogodilo u Cerskoj ulici, kod broja 55, ispred zgrade u koju je Babić često dolazio. Te noći je oko 2.30 časova stigao do objekta u kojem je, navodno, koristio takozvani štek-stan. U tom trenutku, maloletni napadač mu je prišao s leđa, ispalio hitac u glavu i potom pobegao sa lica mesta.

Stanari iz ove ulice ubrzo su reagovali nakon što su čuli pucanj i pozvali Hitnu pomoć. Medicinske ekipe su brzo stigle, ali su mogle samo da konstatuju smrt Nikole Babića. Nedugo zatim, policija je blokirala širi deo grada i započela intenzivnu potragu za osumnjičenim.

1/4 Vidi galeriju Mesto gde je ubijen Nikola Babić Foto: Zorana Jevtić, Pink

S obzirom na to da je Babić ranije bio hapšen zbog trgovine narkoticima, prve pretpostavke ukazivale su na mogućnost da se motiv ubistva krije u kriminalnim aktivnostima. Istraga je obuhvatila detaljnu proveru njegovog života, sa posebnim fokusom na poslovne kontakte, krug ljudi s kojima je bio u vezi, kao i eventualne sukobe i neprijateljstva.

Već narednog dana, policija je locirala i uhapsila osumnjičenog u kući na Voždovcu. Akcija interventne jedinice trajala je nekoliko sati, ali se 16-godišnjak na kraju nije opirao privođenju. Bio je poznat kao vatreni navijač Partizana, a, prema podacima iz istrage, bavio se i prodajom narkotika. Kao i žrtva, i on je ranije prijavljivan zbog dela u vezi sa drogom, ali i zbog razbojništava i nasilničkog ponašanja.

Prilikom pretresa stana u kojem je boravio, policija je pronašla pištolj za koji nije imao dozvolu. Nakon hapšenja, priznao je da je poznavao Babića i da su ranije sarađivali.

Osumnjičeni maloletnik Foto: Facebook

Tokom ispitivanja, maloletnik je priznao ubistvo i objasnio svoje motive, navodeći da je delovao jer ga je "Babić maltretirao i pretio mu". Ispričao je da je kobne večeri slučajno naišao na njega, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba u kojem ga je Babić kinjio, pa je, kako tvrdi, izvadio pištolj i pucao mu u glavu. U vreme zločina pojavile su se i informacije da je motiv mogao biti dug za drogu, kao i da je pucanj ispaljen s leđa.

Za ovo ubistvo, Bogoljub S. je u julu 2016. godine osuđen na maksimalnu kaznu predviđenu za starije maloletnike - deset godina maloletničkog zatvora. Suđenje je bilo zatvoreno za javnost zbog njegovog uzrasta.