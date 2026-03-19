DEČAK MU PRESUDIO METKOM U GLAVU: Nikola Babić likvidiran na Vračaru pre tačno 9 godina, pričalo se da je ovo motiv! "Nije odavao utisak uplašenog deteta"
Pre tačno devet godina, u beogradskom naselju Vračar, ubijen je Nikola Babić (26), u zločinu koji je uznemirio javnost i otvorio brojna pitanja o motivima i okolnostima tragedije. Život je izgubio od hica iz pištolja koji je ispalio tada maloletni Bogoljub S. (16).
Ubistvo se dogodilo u Cerskoj ulici, kod broja 55, ispred zgrade u koju je Babić često dolazio. Te noći je oko 2.30 časova stigao do objekta u kojem je, navodno, koristio takozvani štek-stan. U tom trenutku, maloletni napadač mu je prišao s leđa, ispalio hitac u glavu i potom pobegao sa lica mesta.
Stanari iz ove ulice ubrzo su reagovali nakon što su čuli pucanj i pozvali Hitnu pomoć. Medicinske ekipe su brzo stigle, ali su mogle samo da konstatuju smrt Nikole Babića. Nedugo zatim, policija je blokirala širi deo grada i započela intenzivnu potragu za osumnjičenim.
S obzirom na to da je Babić ranije bio hapšen zbog trgovine narkoticima, prve pretpostavke ukazivale su na mogućnost da se motiv ubistva krije u kriminalnim aktivnostima. Istraga je obuhvatila detaljnu proveru njegovog života, sa posebnim fokusom na poslovne kontakte, krug ljudi s kojima je bio u vezi, kao i eventualne sukobe i neprijateljstva.
Već narednog dana, policija je locirala i uhapsila osumnjičenog u kući na Voždovcu. Akcija interventne jedinice trajala je nekoliko sati, ali se 16-godišnjak na kraju nije opirao privođenju. Bio je poznat kao vatreni navijač Partizana, a, prema podacima iz istrage, bavio se i prodajom narkotika. Kao i žrtva, i on je ranije prijavljivan zbog dela u vezi sa drogom, ali i zbog razbojništava i nasilničkog ponašanja.
Prilikom pretresa stana u kojem je boravio, policija je pronašla pištolj za koji nije imao dozvolu. Nakon hapšenja, priznao je da je poznavao Babića i da su ranije sarađivali.
Tokom ispitivanja, maloletnik je priznao ubistvo i objasnio svoje motive, navodeći da je delovao jer ga je "Babić maltretirao i pretio mu". Ispričao je da je kobne večeri slučajno naišao na njega, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba u kojem ga je Babić kinjio, pa je, kako tvrdi, izvadio pištolj i pucao mu u glavu. U vreme zločina pojavile su se i informacije da je motiv mogao biti dug za drogu, kao i da je pucanj ispaljen s leđa.
Za ovo ubistvo, Bogoljub S. je u julu 2016. godine osuđen na maksimalnu kaznu predviđenu za starije maloletnike - deset godina maloletničkog zatvora. Suđenje je bilo zatvoreno za javnost zbog njegovog uzrasta.
Tokom sudskog postupka, tinejdžer je izjavio da se kaje zbog počinjenog dela, ali su, kako su tada prenosili medijski izvori, "nijednog trenutka nije ostavio utisak uplašenog deteta".