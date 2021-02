VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Stop za zaključavanje

Poslednja dešavanja u SAD sve nam više pokazuju da je pandemija koronavirusa najvećim delom služila za političku zloupotrebu pomoću koje su rušene vlade i predsednici, a više je nego očigledno da je najpre tom zloupotrebom srušen doskorašnji predsednik SAD Donald Tramp. Ono što je najgore, kraj zloupotrebe ove pandemije se ne nazire, jer se ona određenim poslovnim krugovima, pre svega onim najmoćnijim iz tzv. Silicijumske doline, veoma osladila.

Dok svi propadaju i grcaju i dok se svetska ekonomija urušava, jedino ko beleži enorman rast je Silicijumska dolina. Ta gospoda bi da se zaključavanje stanovništva produži u beskraj, jer ljudi su tada prinuđeni da rade iz svojih kuća i da trguju na berzi putem interneta, odnosno da provode vreme po društvenim mrežama. Zato ove moćne korporacije sve čine da se strah kod ljudi još više učvrsti i ne dozvoljavaju ni pomisao da bi se moglo izneti suprotno mišljenje da mere poput, recimo, zatvaranja stanovništva ne doprinose u znatnoj meri sprečavanju širenja virusa.

Da budemo načisto, pošto svakako nisam lekar, ipak ne možemo izbeći činjenicu da se pojavljuje sve više istraživanja širom sveta koja govore u prilog tome da zaključavanje stanovništva ne doprinosi smanjenju smrtnosti, čak naprotiv. Nedavno je veoma naširoku studiju objavio Stenford institut, u čijim zaključcima se može jasno videti da mere zaključavanja ne dovode do smanjenja smrtnosti. Naprotiv, istraživanje je pokazalo da se javlja ozbiljan problem, koji baš dovodi do uvećanja smrtnosti zbog tzv. socijalne distance ili izolovanosti individue, jer ljudi počinju sami o sebi da brinu i da ne traže savete i pomoć lekara. Jedini efekat od zaključavanja - naravno, negativan efekat - jeste uvećanje nezaposlenosti i apsolutni pad potrošnje, a sve to neminovno dovodi do ekonomskog kolapsa u svim zemljama sveta. Jedino ko cveta u ovoj krizi je Vol strit, jer se ljudi od kuće kockaju na berzi, i Silicijumska dolina. Svi ostali krahiraju.

Sve ovo pišem zbog naše zemlje. Sjajno je što je Vučić obezbedio vakcine i što će Srbija do kraja nedelje imati uveliko preko pola miliona vakcinisanih. Samim tim, apelujem na krizni štab da skine ograničenja, posebno ugostiteljima i hotelijerima, jer ona više nemaju nikakav efekat. Srbija mora da radi i mora da se prekine sa bilo kakvim zatvaranjima, jer u suprotnom dovešćemo državu u ozbiljnu krizu. Što se Evrope tiče, vidi se ozbiljnost ovog problema u nemirima po brojnim evropskim gradovima. Jednostavno, ljudi neće više da trpe nešto za šta nema nikakvog dokaza da im sprečava širenje epidemije.

Znači, vreme je da se prestane sa merama i da se vratimo normalnom životu i radu. Avetinjski pusti gradovi poput Pariza, Brisela, Londona, Berlina nisu nikom potrebni. Nisu ni nama potrebni avetinjski pusti Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica i svi ostali posle 20 časova. Posebno ne sada kada se dobar deo stanovništva vakcinisao. Razumem da se poštuju mere u smislu maske, poštovanja distance i slično, ali sve ostalo što bi dalje urušavalo našu ekonomiju nema nikakvog smisla.

Kurir