Ne pamtim kada sam pogledao neku emisiju putem malih ekrana. Televizor palim samo zbog fudbala i kada deca gledaju crtaće, mada ovo drugo trudim se da im redukujem. Čak se ozbiljno razmišljam da iz stana izbacim televizor.

Društvene mreže, posebno Jutjub, uništile su tzv. mejnstrim medije. Postavlja se pitanje ko su zapravo alternativni mediji, jer ako neki Jutjub kanal ima, recimo, više od 200.000 pratilaca i neka u proseku emisiju na tom kanalu ili prilog koji se na njemu pusti ima minimum 400.000 pregleda, zaista se postavlja pitanje ko je tu alternativa kome.

Jutjub, kao i Fejsbuk, Instagram, Tviter, Rambl, Tiktok i mnoge druge platforme postale su moćno oružje uticaja. Televizije se lagano gase. Lično, svaku političku emisiju gledam isključivo putem Jutjuba i zato mi nije jasno kukumavkanje opozicije kako joj nedostaju mediji. Naprotiv, nedostaju im ideje i program, jer da to imaju, narod bi našao način kako da ono što opozicija zagovara dođe do njega.

U eri društvenih mreža na medijski mrak žale se samo nesposobni. Doba u kome živimo nosi sa sobom činjenicu da danas svako može da bude urednik medija. Tviter nalog, Fejsbuk profil, Instagram profil, Jutjub kanal, sve su to mediji u kojima je njihov vlasnik ujedno i urednik tog medija. Da li ćete na njima objavljivati slike, video-priloge, tekstove, to je na vama, ali suština je da sve ono što objavljujete, ukoliko to činite na zanimljiv i kreativan način, doći će do određene publike.

Recimo, ozbiljan fenomen je mladi Vladislav Dajković iz Crne Gore, koji je putem društvenih mreža urušavao režim Mila Ðukanovića. Stekao je milione pratilaca i tako postao prepoznatljiv i svaki njegov video-klip gledale su na stotine hiljada ljudi. Mitropolija crnogorsko-primorska zajedno sa narodom na litijama najviše je koristila društvene mreže za informisanje i bukvalno je pregazila režima Mila Ðukanovića.

Pristup biračima koji se informišu preko televizije ili dnevne štampe sve će više jenjavati. Na scenu stupaju generacije koje ne gledaju televiziju i ne čitaju dnevnu štampu. To je realnost, koliko god da nam se dopada ili ne dopada. Potrebno je kompletan medijski fokus usmeriti ka tim ljudima, jer posebno na izborima od njihove odluke zavisiće ko će voditi državu. Mene odavno ne privlači da gostujem po televizijskim emisijama, niti da budem ponovo voditelj na nekoj od televizija, jer previše mi je to konvencionalno, stereotipno i dosadno.

Na Jutjub kanalima je razgovor bez ustezanja i bez bilo kakvih dosadnih formalnosti. To je ono što danas ljudi hoće da vide. Hoće brzu reakciju, hoće izveštaj iste sekunde sa događaja i hoće neposredan i neformalan razgovor, ali u kome će ozbiljni ljudi da učestvuju i u opuštenom ambijentu da odgovaraju na veoma važna pitanja.

Suština je u tome što na Jutjubu možete da zahvatite sve, od onih koji vole rijaliti, do onih koji vole crnu hroniku, preko onih što vole klađenje, ekstremne sportove, najbolje golove, poteze prvenstva, do tabloidne, ali i krajnje ozbiljne politike. Na televiziji to nije moguće. Zato će ubuduće društvene mreže sahraniti televizije. Spremimo se za to.