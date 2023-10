FAMOZNO SVETISLAV BASARA: NOVOVARVARSTVO

Juče pomenuti Špengler je tvrdio da je na osnovu cikličnih zakonomernosti istorijskih uspona i padova moguće precizno predvideti događaje koji ubrzavaju propadanje civilizacija. U tom je smislu, maltene u dan, predvideo izbijanje Prvog svetskog rata, a kao datum definitivnog sunovrata zapadne civilizacije u varvarstvo odredio je 2011. godinu.

Zoran Panović je tvrdio da je Špengler mislio na 2013, ja sam insistirao na 2011: razvila se oko toga na stranicama Danasa mala polemika, koja je sada, 2023, bespredmetna jer i vrapci vide da je varvarstvo „stupilo“ na snagu.

I šta sad? Šta da radimo sad kad smo saznali da smo se vratili u varvarstvo. Ništa tu naročito ne možemo učiniti. Što nam je to nam je. Bitno ja znati da se u dobu neovarvarstva neće događati ništa što se nije događalo i u periodu visoke kulture.

Sve će, dakle, biti manje-više isto - od govneta ljudske prirode ni visoka kultura ne može napraviti pitu - samo će se sve što se bude radilo raditi sa sve manje stila i sa sve više brzine na zlo i hitrine na grabež.

Uzmimo primer. Tokom jednog od Napoleonovih ratova protiv karadušmanskih Engleza, dok su vojske stajale u pripravnosti, komandir engleske artiljerije ugleda Napoleona u obilasku jedinica, tačno na zicer-nišanu njegove baterije.

Komandir ti ne bude lenj, otrči kod engleskog glavnokomandujućeg i kaže: Ser, Napoleon mi je na nišanu, dozvolite da otvorim vatru, na šta mu je glavnokomandujući - kome sam zaboravio ime - odgovorio - šta vam pada na pamet, bitka još nije počela - i ambicioznom artiljercu odrapio kaznu sedam dana prekorednog požarstva (ovo poslednje sam izmislio).

Sad stavite prst na čelo pa se zapitajte da li bi današnji glavnokomandujući oklevali da izdaju naređenje „pali“, ako bi se na zicer-nišanu Rusa našao Zelenski ili na ukrajinskom nišanu - Putin.

Ne samo da ne bi oklevali nego je 100% sigurno da i ruska i ukrajinska Udba danonoćno rade na iznalaženju načina kako da smrse konce Zelenskom ili Putinu, zavisi s koje strane se gleda. I eto bitne razlike: u vreme visoke kulture, kad se još znalo kad bitka počinje - i dok se to poštovalo - znalo se i kad ratovi završavaju. To više neće biti slučaj. Neće se znati ni početak ni kraj.

Evo još jedne razlike: ljudi su oduvek težili da se obogate, ali sve do, u istorijskim razmerama, prekjuče nikom od preduzimljivaca nije padalo na um da do mračnih predmeta želja dolazi veleprodajom magle volstritovskog tipa ili - mi imamo to iskustvo - priramidalnim štednjama, za koje (u mom svetonazoru) krivica podjednako pada na prevarante i na prevarene, jer je i jednima i drugima zinulo dupe za lebom bez motike, a to što se tu neko obogati, a neko spadne na prosjački štap, jbg, život je nekom majka, nekom maćeha.

Ima još jedna, vrlo bitna razlika. Prethodnim varvarstvima je na raspolaganju stajalo mnogo manje medija i mnogo manje vatrene moći. Novovarvarstvu je u tom pogledu samo nebo granica.