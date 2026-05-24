Time ukupna dosadašnja podrška toj zemlji dostiže 49 miliona evra, navodi se u saopštenju Saveta EU.

Kako je navedeno, cilj mere je jačanje odbrambenih kapaciteta Albanije i unapređenje sposobnosti njenih oružanih snaga da blagovremeno i efikasno učestvuju u međunarodnim operacijama i misijama, uključujući zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku Evropske unije (ZBOP).

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas ocenila je da je Albanija "blizak i pouzdan partner" i "posvećen saveznik NATO-a", ističući da jačanje saradnje doprinosi evropskoj stabilnosti i bezbednosti.

Odluka dolazi nakon potpisivanja Sporazuma o bezbednosnom i odbrambenom partnerstvu između EU i Albanije u decembru 2024. godine, kao i održanih dijaloga o bezbednosti i odbrani u aprilu 2025. i 2026. godine.

Novim paketom predviđena je isporuka lakih oklopnih višenamenskih vozila, taktičkih i inženjerskih vozila, kao i prateće opreme, obuke i usluga održavanja za potrebe albanskih oružanih snaga.

Evropski mirovni instrument, uspostavljen 2021. godine, omogućava EU da finansira jačanje odbrambenih kapaciteta trećih zemalja i međunarodnih organizacija radi očuvanja mira i stabilnosti, pojašnjava se u saopštenju Saveta EU.