NEMAČKI MEDIJI: Tramp nema strategiju za Siriju, čas povlači vojsku, čas najavljuje nove napade

Dojče vele piše da SAD i Zapad optužuju sirijsku vladu da je izvršila napad nervnim gasom na osnovu tvrdnji takozvanih Belih šlemova, koje je uglavnom finansiralo britansko Ministarstvo spoljnih poslova.

Tim povodom u ponedeljak je održana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Iako je protekla u napetoj atmosferi između SAD i Rusije, nije bilo nikakve rezolucije niti dogovora o rešenju situacije.

Činjenica je da još nije razjašnjeno da li je uopšte bilo napada nervnim gasom i da je Organizacija za zabranu hemijskog oružja izdala saopštenje u kome se ističe da misija za utvrđivanje činjenica trenutno sakuplja informacije iz svih raspoloživih izvora, da bi ustanovila da li je upotrebljeno hemijsko oružje.

List Kelniše runšdau piše da ni Vašington ni Moskva ne bi trebalo da vide svoj interes u daljoj eskalaciji.

Zato su oštri tonovi koji se sada čuju pre svega jedno - zveckanje oružjem. Zapad signalizira da neće tolerisati povredu međunarodnog prava, Moskva signalizira da će podržati Asada po svaku cenu, a Jerusalim da ni u kom slučaju neće tolerisati dalje širenje iranskog uticaja u Siriji.

Poslednja tačka je zapravo ona koja je opasna. Teheran predstavlja latentnu opasnost za Izrael, a ako ta pretnja postane konkretna, bure baruta će eksplodirati, ocenio je komentator tog lista.

I Frankfuter rundšau ima sličan komentar i ukazuje da se, u stvari, radi o frontu između Izraela i Irana.

Za Izrael su signali glavnog saveznika u Beloj kući sve protivrečniji. Pre nekoliko dana Tramp je hteo da povuče sve vojnike SAD iz Sirije i tako definitivno prepusti teren Iranu i Rusiji, ali sada preti snažnom vojnom intervencijom kako bi zaštitio sirijsko stanovništvo od budućih napada nervnim gasom.

Ali, kada se povuče crta – američki predsednik nema strategiju. Tramp bi hteo da sirijsko poglavlje nekako stavi ad akta i time samo još sve pogoršava, ukazuje Frankfurter rundšau.

Trampovom ulogom se bavi i list Rajnpfalc. Predsednik SAD je zarobljenik svojih želja. Rekao je da rat u Siriji "sa nama nema ništa" i da se čini da je ušao u završnu fazu. Ali, on je bitno povezan sa budućom ulogom Amerike u svetu. U najkobnije protivrečnosti trampovske politike spada to što on s jedne strane želi da zaustavi širenje uticaja Irana na Bliskom istoku, ali hoće da napusti teren baš u Siriji. Ili to SAD neće učiniti, navodi list.

Dnevnik Nordvest cajtung procenjuje da je "vremenski okvir za snažnu vojnu intervenciju, koja bi mogla da zaustavi građanski rat, zatvoren kada se u Siriji angažovala Rusija".

Doduše, Francuzi i Amerikanci sada mogu da bace poneku bombu, ali sve što bi išlo dalje od toga značilo bi rat sa Moskvom, navodi se u komentaru tog lista.

