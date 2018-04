TRAMP SVE IZNENADIO SVOJOM ODLUKOM: Evo gde će ubuduće da zavode red!

"Sve manje želimo da budemo svetski policajac. Decenijama smo trošili ogroman novac za podršku reda u svetu i to ne treba da bude naš prioritet. Mi želimo da zavedemo red kod nas, nameravamo da obnovimo našu zemlju“, rekao je Tramp na konferenciji sa predsednikom Nigerije Muhamedom Buharijem.

Predsednik SAD smatra nedopustivom situaciju sa nuklearnim programom Irana, ali nije naveo da li će Vašington izaći iz zajedničkog sveobuhvatnog plana.

On je dodao da će izlazak SAD iz nuklearnog sporazuma sa Iranom biti pozitivan signal za Severnu Koreju. Po njegovim rečima, sastanak sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom može da bude održan u demilitarizovanoj zoni ili u Singapuru.

Na pitanje da li će samit zaista biti održan, Tramp je odgovorio: „Da, mislim da hoće“. On je ponovio da će napustiti pregovore ako se ne budu odvijali kako on bude želeo.

„Kim Džong Un se zasad ponaša otvoreno. Moram da ponovim da je tako bilo do sada. Međutim, on govori da će se rešiti nuklearnog objekta, da neće vršiti istraživanja, neće lansirati balističke rakete, neće vršiti nuklearna testiranja. On to poštuje već dugo vreme, više nego ikad ranije“, rekao je Tramp novinarima.

Kurir.rs/Sputnjik Srbija

Foto Reuiters

Kurir

Autor: Kurir