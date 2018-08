NEMAČKA VRAĆA NACISTIČKE SIMBOLE U VIDEO-IGRE: Do sada je kukasti krst bio zamenjen trouglom, a Hitleru su brisani brkovi!

Do sada su video igrice za razliku od filmova i drugih predstava u kulturi, morale da poštuju zakon o zabrani isticanja simbola iz perioda nacizma.

Kukasti krst je u nekim video igricama kao što je "Call of Duty", ili "Wolfenstein II: The New Colossus", u nemačkoj verziji zamenjen trouglovima.

Regulatorno telo navelo je da ne planira globalno odobravanje nacističkih simbola već će od slučaja do slučaja davati saglasnost.

foto: YouTube prtscr / calloftreyarch

"Takvi simboli mogu da se koriste ako su u službi umetnosti, nauke ili istorije", dodalo je to nemačko telo navodeći da takav propis važi za filmove i druge predstave.

Nemačka javnost je negodovala zbog cenzure nekih video igrica ili igrica sa izmenjenim simbolima, među kojima brisanje brkova Adolfa Hitlera.

Kurir.rs / Beta

Foto: YouTube prtscr / calloftreyarch

Kurir

Autor: Kurir