ČASOVNIK SUDNJEG DANA POTVRDIO - SVET SRLJA U KATASTROFU: Evo koliko smo blizu apokalipse, naučnici sve objasnili (VIDEO)

Sat apokalipse koji simbolizuje neminovnost globalne kataklizme, ostaje na dva minuta do ponoći uglavnom zbog upotrebe informacija kao oružja za slabljenje demokratije u svetu, saopštili su danas američki naučnici koji svake godine prilagođavaju kazaljke u skladu sa dešavanjima u svetu.

Kazaljka sata se nalazi dva minuta do ponoći kao i 1953. godine kada su SAD i Sovjetski savez testirali hidrogensku bombu, navodi se u izveštaju Biltena nuklearnih naučnika (Bulletin of the Atomic Scientists - BSA).

Kazaljka je na istom mestu kao i prošle godine ali to nije znak stabilnosti, rekla je članica BSA Rejčel Bronson. Prema njenim rečima, zbog rizika od nuklearnog rata, klimatskih promena i širenja "lažnih vesti" kao oružja destabilizacije, svet je ušao u fazu koji naučnici zovu "novi abnormalni period".

Bivši guverner Kalifornije Džeri Braun koji je takođe član BSA, ocenio je da svetski rukovodioci ne čine dovoljno kako bi se smanjila opasnost od izbijanja nuklearnog rata. "Zaslepljenost i glupost političara i njihovih savetnika je zaista nešto šokantno u odnosu na opasnost od nuklearne katastrofe. Mi smo kao putnici Titanika. Ne vidimo ledeni breg pred nama, ali zato uživamo u dobrom jelu i muzici", rekao je Braun.

Sat apokalipse ili sudnjeg dana je nastao ubrzo nakon početka Hladnog rata i redovno ga od 1947. godine ažuriraju naučnici BSA, sa Univerziteta u Čikagu. Ponoć predstavlja smak sveta. Naučnici koriste analogiju prebrojavanja vremena do ponoći kako bi upozorili na opasnost od nuklearnih, ekoloških i tehnoloških pretnji.

Kurir.rs/Beta -AFP

Foto: YT Screenshot

Kurir

Autor: Kurir