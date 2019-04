PUTIN OTKRIO: Sa Trampom imam mnogo nesuglasica, ali priče o mešanju Rusije u izbore SAD su ČISTA GLUPOST!

„Mi imamo mnogo nesuglasica. Pritom, njegova administracija je uvela ogromnu količinu sankcija protiv Rusije, sa kojom se mi, naravno, ne slažemo, nećemo se sa njom nikada složiti i smatramo da je to kontraproduktivno. Međutim, mi smo spremni za obnavljanje dijaloga između SAD i Rusije, koji je potpun i ravnopravan, i koji uključuje i pitanja koja su od velikog značaja i za nas i za celokupno čovečanstvo, poput razoružavanja“, rekao je Putin.

Kako je naglasio šef ruske države, nesuglasice se tiču međunarodnih problema i rešavanja nekih kriza.

„Međutim, mi imamo i elemente saradnje. Kako god različito prilazili rešavanju sirijske krize, saradnja ipak postoji, radimo zajedno. Imamo zajedničke probleme povodom Arktika, radi rešavanja i razmatranja tih problema smo se ovde okupili. SAD tamo imaju svoje interese — u arktičkoj zoni“, dodao je on.

Putin je naglasio da je Rusija spremna da sarađuje sa svakim predsednikom kog izabere američki narod. Ruski predsednik je na forumu prokomentarisao i izveštaj specijalnog tužioca Roberta Milera u kojem se navodi da se Rusija mešala u predsedničke izbore 2016. godine.

„Mi smo od samog početka govorili da legendarna komisija gospodina Milera ništa neće naći, niko bolje od nas to ne zna. Rusija se nije mešala ni u kakve izbore. I drugo, nije bilo nikakve zavere između Trampa i Rusije. Mi nismo znali Trampa, on je dolazio u Moskvu, ali kao biznismen i to nije bio događaj za nas“, odgovorio je Putin na pitanje novinara o saradnji Rusije i SAD.

On je mešanje Rusije u izbore u SAD nazvao glupošću, čija je ciljna grupa isključivo domaća publika.

„Još ranije se znalo da će se cela priča završiti kao ona izreka — tresla se gora, rodio se miš. Sve vreme sam vam o tome govorio“, rekao je predsednik Rusije.

Putin je takođe naglasio da je situacija u Americi pokazatelj unutrašnje krize političkog sistema.

