POŽAR U NOTR DAMU JE UPOZORENJE EVROPI: Ruska istoričarka tvrdi da kostur katedrale simbolizuje evropsku civilizaciju danas! (VIDEO)

"Katedrala Notr Dam nije samo delo ljudskog genija sa gledišta arhitekture i umetnosti. To je, pre svega, duhovna osnova, upravo je u toj katedrali stvarana Francuska koja je donela svetu veliku kulturu. Nju nisu stvarali oni ljudi koji danas propovedaju jednakost greha i vrline, nego upravo oni koji su veoma dobro razlikovali to, koji su davali svoje živote za veru, otadžbinu, čast, dužnost, ljubav. Evropa je rasla kada se bavila time, a ne onim čime se bavi danas“, naglasila je Naročniskaja.

Prema njenim rečima, „današnja Evropa sa svojom filozofijom ne stvara ništa što će ostati za naredne generacije, osim, naravno, zlatnih izduvnih cevi nekih raskošnih automobila“. „Ništa materijalno, posebno kada je serijski proizvedeno, nema nikakvu vrednost“, dodala je ona.

„Čini mi se da je za sve Evropljane, a posebno za Francuze, ovo veliki potres. I za mnoge, a posebno za konzervativce, katolike kojih je mnogo više nego što možemo da zamislimo, sudeći po vulgarnoj liberalnoj štampi, to je Božji znak. Poziv da se zamisle kuda idu, šta gube, u šta se pretvaraju“, naglasila je Naročniskaja.

Ona je navela kao primer pad Rima u 5. veku.

„Rim je pao pod udarima Alariha, varvarskog kralja, Vizigota, na vrhuncu svoje materijalne moći. U duhovnom smislu, međutim, to je bila civilizacija koja propada. Oni su bili ogrezli u porocima, u hedonizmu, u odnosu prema životu kao izvoru naslade. A upravo to vidimo danas“, smatra istoričarka.



Prema njenim rečima, „izgoreli kostur katedrale je simbol stanja u kojem se nalazi evropska civilizacija danas“.

„Katedrala je za sada izdržala, jer stoje zidovi, stoji temelj. Ali koliko je izgubljeno! To je znak. I mnogi konzervativci s kojima sam razgovarala upravo to tako razumeju“, naglasila je Naročniskaja.

Istoričarka je navela da u vezi s uzrokom požara trenutno postoji mnogo teorija zavere.

„Neki kažu da je požar podmetnut. To nikada nećemo saznati. U svakom slučaju, to ne menja činjenicu da je to simbolički događaj na Strasnu nedelju uoči katoličkog Uskrsa. I mi kao pravoslavci možemo samo da saosećamo. I ne treba likovati i govoriti da je Evropa dobila svoje. A zar mi nismo grešni? To je lekcija svima nama“, zaključila je Naročniskaja.

Najveći požar u katedrali Notr Dam u istoriji dogodio se u ponedeljak uveče. Obrušio se toranj katedrale, a plamen je obuhvatio i noseću konstrukciju.

Vatrogasci su saopštili da su struktura Notr Dama i glavna dela umetnosti, kao i relikvije koje su čuvane u crkvi, neoštećeni. Prema navodima francuskih medija, požar bi mogao biti povezan s radovima na restauraciji katedrale.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu zbog događaja. Glavni tužilac je saopštio da požar u katedrali nije izazvan namerno, a prema preliminarnoj verziji, reč je o slučajnom događaju. Pomoć povodom požara ponudile su brojne međunarodne organizacije i velike kompanije.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je izrazio saučešće predsedniku Francuske Emanuelu Makronu i francuskom narodu povodom tragičnih posledica požara u katedrali Notr Dam i ponudio Francuskoj najbolje ruske stručnjake za obnavljanje svetinje.

Kurir.rs/Vesti.ru

Foto: Screenshot

Kurir