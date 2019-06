30 GODINA OD KRVAVIH PROTESTA NA TJENANMENU: Kina i danas krije koliko je ljudi stradalo, ovo je ostao jedan od najmračnijih događaja u njihovoj istoriji (FOTO, VIDEO)

Kineski demokratski san je ugašen 3. juna 1989, kada je pala noć, što je bio jedan od ključnih trenutaka svetske istorije u kom je politička sudbina najmnogoljudnije zemlje krenula u surovom i brutalnom smeru.

Sredinom aprila 1989. hiljade studenata su se okupile u centru Pekinga da odaju počast preminulom proreformskom zvaničniku Komunističke partije, ali se u narednim nedeljama njihovo bdenje pretvorilo u protest sa zahtevom za većim političkim slobodama.

foto: AP / Terril Jones, arhiva

Protesti su na vrhuncu privukli više od milion ljudi, ali i gnev Komunističke partije koja je strahovala da njena vlast popušta, posle čega su na trg ušli tenkovi a bezbednosne snage pucale na demonstrante. Do kraja 4. juna protest je razbijen, a do danas da niko ne zna koliko je ljudi ubijeno, procene idu od nekoliko stotina do hiljada.

foto: AP / Terril Jones, arhiva

Aktivisti i istraživački novinari sada nestaju, završavaju u pritvoru ili se ućutkuju na druge načine, dok nova kineska digitalna moć znači da je državna represija naprednija i čvršća nego ikada, s veštačkom inteligencijom, tehnologijama prepoznavanja lica i dronovima iskorišćenim za orvelovsku kontrolu 21. veka.

foto: AP / Terril Jones, arhiva

Trideset godina od protesta na Tjenanmenu, kineska privreda je druga po veličini u svetu Ipak, suzbijanje protesta postavilo je Komunističku partiju na sadašnji kurs nemilosrdne represije, kolektivnih pritvaranja i česte upotrebe nasilja nad protivnicima u ime "održanja stabilnosti".

foto: AP / Terril Jones, arhiva

Ograničenja slobode govora s pisanih medija proširena su na društvene medije i da najmanji čin protivljenja može izazvati skoro trenutni odgovor vlasti, pri čemu ogromni bezbednosni aparat radi nekažnjivo.

Dok kineski zvaničnici na pitanja o represiji ukazuju na privredni napredak, predsednik Si Đinping, koji se smatra jednim od najmoćnijih kineskih lidera, iskoristio je promene ustava i uklonio ograničenja predsedničkog mandata što mu omogućava da doživotno bude predsednik.

foto: AP

I posle 30 godina od masakra na Tjenanmenu kineska Komunistička partija je opsednuta brisanjem istorije, ocenjuje u uredničkom komentaru Njujork tajms, dodajući da je u određenoj meri uspela, pošto malo Kineza zna šta se desilo 4. juna 1989.

foto: AP

Zašto kineska Komunistička partije oseća potrebu da potisne znanje o Tjenanmenu nije teško razumeti - dopuštanje otvorene rasprave o onome što se dogodilo postavilo bi ozbiljna pitanja o rasuđivanju navodno nepogrešive partije, kao i da li je ekonomski bum možda došao kasnije zbog masakra ili da li bi Kina, da je prihvatila demokratske reforme, bila naprednija danas kao što su to Hongkong ili Tajvan.

foto: AP

U retkom spominjanju Tjenanmena, državni kineski dnevnik Global tajms je uredničkom komentaru branio postupke vlasti pre 30 godina kao "imunizaciju" Kine od nemira.

foto: EPA

Partijska "kontrola incidenta" 1989. je "vododelnica" koja je obeležila razliku između kineskog brzog privrednog napretka i sudbine drugih komunističkih zemalja koje su se raspale, kao što su bivši Sovjetski Savez ili Jugoslavija, navodi kineski nacionalistički tabloid.

Spomenik žrtvama foto: EPA

Svakog 4. juna desetine hiljada ljudi okuplja se u parku u Hongkongu da upale sveće za ubijene na Tjenanmenu, ali se mnogi u tom gradu, jedinom mestu na kineskoj teritoriji gde se tolerišu masovne demonstracije, na 30. godišnjicu Tjenanmena pitaju koliko će to još trajati.

foto: EPA

Dogovorom o predaji Hongkonga Kini, bivšoj britanskoj koloniji je zajamčen status kvo do 2047, ali s rastom političkog i ekonomskog uticaja Kine nad gradom povećani su strahovi o podrivanju sloboda. Mediji ukazuju da će predloženi zakoni zajedno sa sve snažnijim merama protiv opozicionih glasova suzbiti slobodu izražavanja kojom se grad ponosi.

Foto: AP

