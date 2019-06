LASERI I HIPERZVUK ČUVAJU RUSIJU: Sergej Šojgu prvi put progovorio o novom oružju koje nema premca (VIDEO)

Trenutno se avionski raketni kompleks „Kinžal“ i laserski sistem „Peresvet“ testiraju u vojsci, a do kraja godine na borbeno dežurstvo stiže hipersonični raketni sistem „Avangard“. Vojni eksperti kažu da hipersonično i lasersko oružje daje ruskoj vojsci izrazitu prednost u odnosu na visokotehnološkog protivnika.

Prošlog meseca je o laserskom oružju govorio i predsednik Rusije Vladimir Putin, koji je rekao da će ove vrste oružja određivati borbeni potencijal ruske vojske i mornarice u narednim decenijama i čitavom 21. veku.



Putin je podsetio da je u eksploataciji lasersko oružje „Peresvet“, o kome je javnost prvi put čula prošle zime, kada se ruski lider obraćao Federalnoj skupštini. On je tada rekao da je Rusija svesna činjenice da određeni broj država radi na stvaranju naprednog oružja zasnovanog na novim fizičkim principima, ali da ima razloga da veruje da je Rusija jedan korak ispred, u svakom slučaju, tamo „gde je najpotrebnije“.

Napredni laserski sistem „Peresvet“ ušao je u upotrebu krajem prošle godine, a pripadnici ruske vojske koji su dobili ovaj kompleks prošli su obuku u bazi Vojno-kosmičke akademije „Možajski“, kao i u industrijskim preduzećima.

Sistem je nazvan po Aleksandru Peresvetu, velikom ruskom heroju, monahu i ratniku, koji je kanonizovan, a koji se posebno proslavio u Bici na Kulikovom polju, jednoj od najznačajnijih bitaka u ruskoj istoriji, koja se odigrala 8. septembra 1380. godine protiv tatarske zlatne horde.

Iako su tehničke specifikacije ovog oružja tajne, vojni stručnjaci kažu da ono može da se iskoristi protiv dronova, projektila i letelica.

„U Rusiji se radi na stvaranju laserskih sistema za uništavanje vazdušnih objekata. Već je u rusku vojsku stigao laserski sistem ’Peresvet‘. Detalji o njemu se drže u tajnosti, ali je apsolutno sigurno da se on može iskoristiti protiv vazdušnih objekata tipa bespilotnih letelica i, verovatno, krstarećih raketa. Ovaj kompleks je već raspoređen barem na nekoliko baza tj. on je već u ruskoj vojsci. To nije ogledni, nego realni borbeni obrazac. Nema otvorenih informacija o tome da li smo oborili određene rakete uz pomoć tog lasera ili nismo, ali se rad u ovom pravcu definitivno odvija. Rusija je jedan od svetskih lidera u sistemima laserskog oružja“, rekao je za Sputnjik vojni ekspert Dmitrij Kornjev.



Državni program naoružanja za period 2018–2027. stavlja akcenat na isporuku vojne opreme nove generacije. Najveći uspeh Ruske Federacije je postignut u sferi vojnog hipersoničnog oružja, i Rusija je danas jedina zemlja na svetu koja serijski proizvodi hipersonično oružje.

Ruski supersonični avijacioni raketni kompleks „Kindžal“ nema pandana u svetu, s obzirom na to da niko drugi nema balističku raketu koja se lansira iz vazduha.

„Kindžal“, u prevodu „bodež“, napravljen je na osnovu raketa „Iskander“ koje mogu da manevrišu tokom leta i da lete po nepredvidljivoj trajektoriji, a od decembra 2017. se nalazi u ruskoj vojsci. To je sistem visoke preciznosti, koji razvija brzine i iznad 10 maha i potpuno je neuhvatljiv za bilo koji protivraketni sistem. Supersonična raketa ima domet od 2.000 kilometara i može da nanese udare bez ulaska u zonu PVO i PRO protivnika. „Kindžal“ je namenjen za uništavanje velikih nadvodnih i kopnenih ciljeva.

Kao nosač tih raketnih kompleksa izabran je supersonični lovac-presretač MiG-31, koji važi za najbrži savremeni borbeni avion na svetu. Pisalo se o tome i da opremanje MiG-31 hipersoničnim sistemom „Kindžal“ predstavlja ozbiljnu pretnju za potencijalne protivnike Moskve. Naoružavanje supersoničnog aviona hiperzvučnom raketom „Kindžal“ značajno je poboljšalo borbene mogućnosti aviona, što ga je učinilo „ubojitim“.

Stratosferski presretač MiG-31 razvija brzinu do 2,8 maha, a očekuje se da bi kao nosači supersoničnog raketnog kompleksa mogli da posluže i bombarderi Tu-22M3M i Su-34, kao i lovac pete generacije Su-57. Ruske raketne jedinice za strateške namene počele su da dobijaju sisteme „Avangard“, koji će krajem godine ući u službu.

Ruske raketne trupe nalaze se u određenoj istorijskoj fazi kada se iz borbenog sastava povlače poslednji sovjetski raketni sistemi, te se nastavlja uvođenje u arsenal stacionarnih i mobilnih raketnih sistema pete generacije „Jars“ i „Avangard“.

U raketnoj jedinici u Orenburškoj oblasti već je raspoređena infrastruktura za postavljanje raketnog puka sa sistemom „Avangard“. Prema planu, puk će preuzeti borbenu dužnost do kraja ove godine.

Putin je ranije „Avangard“ nazvao „adekvatnim i asimetričnim“ odgovorom na američki sistem protivraketne odbrane. „Avangard“ može da nosi nuklearne i konvencionalne bojeve glave, ima interkontinentalni domet i može da leti u gustim slojevima atmosfere, na granici sa stratosferom, a u stanju je da razvije brzinu od 27 maha. U ovom trenutku, to je najbrži objekat na svetu. Pri takvoj brzini praktično nijedan protivraketni sistem neće biti u mogućnosti da ga zaustavi.

Kompleks će biti instaliran na interkontinentalnim balističkim raketama UR-100N UTTH „Stilet“ (RS-18A), a u budućnosti nosač „Avangarda“ mogla bi da bude i nova balistička raketa RS-28 „Sarmat“, koja predstavlja raketni sistem podzemnog baziranja u silosima.

Rusija modernizuje svoje nuklearne raketne snage polazeći od sopstvene bezbednosti, kaže za Sputnjik vojni ekspert Boris Rožin. „Razvoj tog sistema je logičan korak i povezan je sa rastom strateških pretnji nuklearnom paritetu, kada SAD raspoređuju sistem protivraketne odbrane u Evropi i bave se modernizacijom svojih nuklearnih raketnih sistema, zbog čega se i povlače iz Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa. S tim u vezi, Rusija se, naravno, bavi modernizacijom svojih raketno-nuklearnih snaga radi sopstvene bezbednosti“, kaže Rožin.



Vojni ekspert napominje da će to biti najveća interkontinentalna balistička raketa na svetu. Očekuje se da će domet „Satane 2“, kako je zovu u NATO krugovima, biti 9.500 kilometara i da će do 2021. ući u upotrebu.

„’Sarmat‘ predstavlja dalji razvoj domaćih teških raketa, koje su prvenstveno namenjene za upotrebu u uslovima nuklearnog rata i to kao kontraudar u slučaju da SAD ili njeni saveznici izvrše preventivni napad na našu zemlju. Rakete „Sarmat“ mogu da garantuju uništenje onih ciljeva koje vojska odredi. Prednosti ove rakete su povećana preciznost, efektivan domet i radijus uništenja cilja“, naveo je Rožin.

Kada je reč o ruskoj Ratnoj mornarici, u prvom planu je hiperzvučna raketa „Cirkon“, koja je u stanju da leti brzinom od devet mahova. Njen domet biće veći od 1.000 kilometara, a tom raketom biće naoružane podmornice i najnoviji vojni brodovi. Projektil će moći da pogađa morske i kopnene ciljeve.

Ruski vojni eksperti navode da raketa „Cirkon“ sa brodova Ratne mornarice Rusije garantovano može da pogodi cilj za pet minuta sa rastojanja od 500 kilometara od obale i da takav supersonični sistem kao što je „Cirkon“ praktično probija svaki sistem PVO i PRO. Od njega, kako tvrde, nema zaštite.

Za tih pet minuta može se otkriti raketa koja leti ka cilju, ali je presretanje nemoguće.

Ruski eksperti navode da hipersonično i lasersko oružje daje ruskoj vojsci prednost u odnosu na visokotehnološkog protivnika, ali istovremeno ističu da se Rusija pridržava odbrambene strategije. Najnovije oružje, uprkos njegovoj moći, stvara se za obuzdavanje eventualnog protivnika. Naravno, ovaj zadatak nije rešen sa nekoliko vrsta oružja, pa rusko Ministarstvo odbrane sprovodi čitav niz aktivnosti za uključivanje hipersoničnih i laserskih kompleksa u sistem odbrane zemlje, čime se povećava borbena gotovost trupa.

