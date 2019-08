OVAJ ČOVEK SE OBOGATIO PRODAJOM SANTI LEDA: Svakog dana kreće u neobičan lov, a evo kako to izgleda! (VIDEO)

Kapetan ribarskog broda "Grin vaters" spazio je svoj sledeći ulov - visok je na desetine metara i pluta nedaleko od obale Njufaundlenda.

"Vrlo lep komad leda", kaže Kin.

Isplovljava svakog jutra u zoru i s još trojicom članova posade kreće u lov na svoje 'zlato' - sante leda. Time se bavi više od 20 godina i dobro zarađuje prodajući lokalnim kompanijama vodu koju dobije topljenjem ledenih gromada. Biznis mu ide ruku pod ruku s globalnim zagrevanjem.

Ali težak je to posao. Dani su dugi, a 'lov' nije lak. Do ove sante, koju je prvo primetio na satelitskom snimku, morao je da plovi 24 kilometra. Dok ubijaju vreme, članovi posade šale se na živopisnom lokalnom dijalektu - engleskom jeziku s irskim i škotskim primesama.

"Čak ih i ja ponekad ne razumem", smeje se kapetan koji živi u Sent Džonsu, glavnom gradu kanadske pokrajine Njufaundlenda i Labradora. Nakon što je stigao u podnožje ogromnog ledenog zida u zalivu Bonavisti, Kin uzima pušku i ispaljuje harpun prema ledenoj masi, nadajući se da će odlomiti koji komad. Jednom, drugi put, treći.

Posada napeto čeka, a led ostaje u jednom komadu.

"Nekad uspe, nekad ne", kaže Kin.

U ovom poslu vreme je novac. Sante se "leti veoma brzo tope" i čim otplutaju podalje od Njufaundlenda, počinje trka s vremenom.

"U Njufaundlendu to je kao otpali list. Za nekoliko nedelja će se otopiti i tako ponovo vratiti u prirodu. Mi zato ne štetimo okolini, ništa mu ne otimamo, samo koristimo najčistiju vodu koja postoji", rekao je.

Dvojica članova njegove posade motornim čamcem kruže oko ledenog brega i traže komade koje bi mogli da odlome. Opremljeni motkom i mrežom kupe dragocene delove, svaki težak tonu ili dve, i privežu ga na kuku dizalice smeštene na ribarskom brodu.

Kin potom podiže komade iznad palube i spušta ih u kontejnere zapremine hiljadu litara, u kojima će se topiti u idućim danima.

Posada u punoj sezoni, od maja do jula, prikupi oko 800.000 litara vode koju prodaju lokalnim kompanijama za dolar po litri. A one je potom prodaju na tržištu kao "najčistiju vodu" koja se može dobiti za novac. Jedan od njegovih kupaca, kompanija, prodaje vodu u staklenim flašicama po ceni od 10 dolara. Ciljaju na bogatu klijentelu i nadaju se da će se proširiti posao na inostranom tržištu.

"Upravo smo došli do nekih kupaca na Bliskom istoku", kaže menadžer Keri Čolk.

Popularna vinarija "Auk Island Winery", smeštena u turističkom selu Tvilingejtu, vodu s ledenih santi koristi za proizvodnju vina. Flaša može da košta i do 70 dolara.

"Koristimo se tom vodom jer je najčistija i najbistrija na planeti. I pruža iskonski ukus sa čime god da je kombinujete", kaže jedna od zaposlenih Elizabet Glison.

Ali ima to i svoju lošu stranu. Iako on za to nije kriv, Kinov posao cveta zbog globalnog zagrevanja. Stručnjaci kažu da se Arktik greje triput brže nego ostatak planete. Uprkos poslovnom uspehu, posada "Grin votersa" koristi se oruđem koje se nije menjalo decenijama, motkama, mrežama, sekirama.

"Težak je to fizički posao i niko ne ostaje dugo. Meni je 60 i nadam se da ću izdržati još koju godinu, ali vreme i meni curi", kaže Kin, koji je prisiljen zbog toga često da menja članove posade.

