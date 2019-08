MILIJARDER PEDOFIL SE ŽRTVAMA SVETI IZ GROBA: Evo zašto žene koje je zlostavljao možda nikada neće dobiti kompezaciju! (VIDEO)

U testamentu, koji je milijarder pedofil Džefri Epstajn sastavio samo dva dana pre samoubistva, on je više od 577 miliona dolara ostavio investicionom fondu.

Zbog ovog čina, njegovim žrtvama biće daleko teže da dođu do novčane odštete, piše agencija AP. Advokati i stručnjaci iz oblasti naslednog prava objasnili su da podela bogatstva pokojnog milijardera neće biti nimalo laka, kao i da može da potraje godinama, preneo je AP.

"Ovo je poslednji čin Epstajnove manipulacije sistemom, čak i u smrti", kazala je za AP advokat Dženifer Friman, koja se specijalizovala za slučajeve dece, žrtava seksualnog nasilja.

Epstajn, koji se ubio 10. avgusta u njuroškom zatvoru, gde je čekao suđenje po šest optužbi za seksualno zlostavljanje, imao je 66. godina. Otvaranjem testamenta otkriveno je da je Epstajn svoje bogatstvo ostavio investicionom fondu, koji je nazvao 1953.

To ime uzeo je, kako piše Gardijan, zato što je to godina kada je rođen. Ovo otkriće odmah je podgrejalo sumnju da je to uradio kako bi sakrio svoj novac od velikog broja žena, koje su ga optužile da ih je zlostavljao dok su bile u tinejdžerskom dobu.

Stavivši svoje bogatstvo u investicioni fond, on je od javnosti uspeo da skrije identitet korisnika njegovog novca, bilo da su u pitanju individualci ili organizacije. Za sve žene koje će, putem sudskog postupka, pokušati da uzmu novčanu odštetu za zločine za koje terete Epstajna, biće teško da ubede sudiju da skine "veo tajne" sa testamenta i javno obnaroduje detalje.

Sledeći korak jeste da uvere sudiju da treba da dobiju "kompenzaciju" kao žrtve seksualnih zločina. Ali, i ako im to pođe za rukom, sudija je taj koji odlučuje koliko novca dobijaju, ali samo uz saglasnost korisnika Epstajnovog testamenta oko svote.

"Bogati ljudi, gotovo po pravilu, pokušavaju da sakriju svoj imetak u investicione fondove, i koristeći druge legalne šeme. Ali, verujem da će sud biti pravedan prema žrtvama Epstajna- izjavila je Lisa Blum, koja zastupa nekoliko žrtava koje su optužile pokojnog pedofila za seksualne zločine.

Blum je izjavila da su zatvorsko osoblje, kao i Epstajnovi advokati učinili veliki propust, zato što su dopustili milijarderu, nakon prvog, neuspešnog pokušaja samoubistva, da sačini novi testament uoči smrti.

Od imetka milijarder je u svoj testament, koji je na čak 20 strana, uvrstio gotovo 60 miliona dolara u kešu, nekretnine u Njujorku, na Floridi, u Parizu, Novom Meksiku i na Devičanskim ostrvima.

Takođe, naveo je da njegovi automobili, avioni i brodovi vrede 18.5 miliona dolara, dok za umetnička dela u svom posedu nije naveo cenu. Jedini srodnik Epstajna, za kojeg javnost zna, jeste brat Mark Epstajn, koji nije želeo da se oglašava ovim povodom.

Kurir.rs/Gardian

Foto: AP

Kurir