POTRESNA ISPOVEST SEKS-ROBINJE MILIJARDERA PEDOFILA: Skočila sam u more PUNO AJKULA da se spasim od Epstajna! Posle 6 meseci pakla silovanja, to mi je bio spas! (VIDEO)

"Želim da ohrabrim i druge žrtve da progovore", ispričala je novinaru britanskog Telegrafa ova 35-ogodišnja Škotlanđanka, rođena u Južnoafričkoj Republici.

Epstajna je upoznala 2006. u Njujorku, gde je studirala modu. Bila je mlada i naivna, imala je samo 22 godine i bila je švorc. I baš tad joj je u jednom noćnom klubi na Menhetnu prišla žena i ispričala joj o "sjajnom tipu" koji će joj pomoći da "ostvari svoje snove".

foto: YT

Džefri Epstajn

"Bio je tako šarmantan i harizmatičan", priča Sara o prvom susretu s Epstajnom. Nekoliko dana kasnije ponovo joj se javila žena iz kluba i rekla da je Epstajn poziva na svoje privatno ostrvo Litl Sent Džejms.

"Nisam pojma imala da ulazim u gnezdo stršljenova", kaže Sara i dodaje da je brzo završila u Epstajnovom privatnom džetu "Lolita ekspres", gde je odmah i shvatila da nešto tu debelo nije u redu.

"Džefri i jedna devojka su počeli da se seksaju na krevetu. Hardkor seks, tu pred svima nama. Nije bilo privatnosti. I čim sam stigla na ostrvo, počelo je zlostavljanje."

"Silovao me je i tri puta dnevno. Obično je počinjalo tako što bi me pozvao da ga izmasiram", rekla je Sara i objasnila da su ona i druge devojke bile na raspolaganju ne samo Epstajnu, već i njegovim gostima.

"Za šest meseci nikada ga nisam videla da radi. Nikada. Bukvalno je po ceo dan napastvovao devojke."

foto: Profimedia

Gislejn Maksvel, bogata naslednica i podvodačica

Sara kaže da je na ostrvu prvi put upoznala Gislejn Maksvel, bogatu naslednicu medijskog magnata Roberta Maksveta, koja je podvodila devojčice i devojke Epstajnu. Gislejn i Epstajn su više delovali kao brat i sestra nego kao par.

Epstajn je sve kontrolisao: po celom ostrvu bile su postavljene kamere za nadzor, pa čim bi se neka devojka odvojila, odmah su dolazili po nju i vraćali je među ostale. Ubrzo više nije mogla da izdrži pakao seks-ropstva i pokušala je da pobegne.

Jeffrey Epstein sex slave tried to swim shark-infested waters to escape https://t.co/yyswdHgBmD pic.twitter.com/VsJTUR1JH1 — New York Post (@nypost) September 17, 2019

"Tog dana me silovao triput. U tom trenutku ajkule su mi bile najbolji drugari. Nisam ni razmišljala o opasnost, mislila sam - dosta je bilo, bežim!", prepričava Sara dan kad je utrčala u more puno ajkula rešena da pliva do slobode. Međutim, obezbeđenje je već videlo kuda ona ide, izvukli su je iz vode i vratili.

Kasnije su je odveli u je dovedena u Njujork, gde je živela u jednoj od Epstajnovih kuća na Menhetnu zajedno s njegovim drugim žrtvama. Ali devojkama nije bilo dozvoljeno da se zbližavaju. Predator je kontrolisao svaki aspekt njenog života. Morala je da smrša kad bi on to naredio, da ide kod lekara kad on misli da treba i kod koga on želi.

foto: Profimedia

Sara Rensom: Dan kad je Epstajn uhapšen je najbolji dan mog života

"Džefri je imao čitavu mrežu ljudi koji su nas kontrolisali", kaže Sara. Njena agonija zavšrila se početkom 2007, kad ju je Epstajn poslao u Južnoafričku Republiku da mu nađe asistentkinju. Njoj nije padalo na pamet da uvali još jednu devojku u pakao, a ni da se sama vrati tamo.

"Nema sumnje da je dan kad je Epstajn uhapšen bio najbolji dan mog života", priznala je Telegrafu.

foto: Printscreen YouTube/NBC News

Epstajnovo pedofilsko ostrvo: Spolja raj, a zapravo pakao!

Sara je pre mesec dana svedočila na suđenju koje je organizovano za 20 njegovih žrtava, gde ga je optužila za seksualno zlostavljanje i prisiljavanje na prostituciju. Ona je još u decembru 2018. sa koleginicom pokrenula građansku parnicu protiv Epstajna, ali ju je povukla posle vansudskog poravnanja. Koliko joj je multimioner platio nije poznato. Tužila je i Epstajnovu podvodačicu Gislejn Maksvel i taj proces je u toku.

