ITALIJANSKI STUDENTI SILOVALI BRITANKU U LONDONU: Na suđenju izašli brutalni detalji, evo kako su proslavili napad! (VIDEO)

Dvadesetpetogodišnji Ferdinando Orlando i njegov godinu dana stariji prijatelj Lorenco Kostanco silovali su 23-godišnjakinju u klubu u londonskom naselju Soho. Devojka je zadobila teške i hematome zbog kojih je primila 230 mililitara krvi i morala na operaciju. Dokazano je da je bila previše pijana da bi pristala na seks s njima.

Orlando je student međunarodnog prava, a Kostanco ekonomije i menadžmenta. Mladići su imali vrlo skupe advokate na suđenju, a pretpostavlja se da su ih platile njihove bogate porodice iz Italije. Pre suđenja njihova odbrana je isticala kako dokazi u ovom slučaju nisu dobri pa su tražili obustavu postupka.Presudu će čuti 1. decembra.

"Videli ste njeno ponašanje u klubu, uživala je. Očigledno je bila pijana i ne seća se šta se dogodilo", rekao je jedan od advokata. Tužilaštvo je istaknulo da se na nadzornim kamerama videlo kako su se njih dvojica dodavala devojkom, a svaki je pritom ljubio. Orlando je je zatim odveo u sobu za održavanje, a Kostanco je stajao iza nje.

"Bila sam u sredini, između njih dvojice, nisam se mogla izvući. Držali su me dok sam hodala", ispričala je silovana devojka na sudu. Tužioci su rekli da se na snimkama vidi i kako joj Orlando nakon svega popravlja haljinu koja je bila dignuta, kako bi je pokrio.

Zatim su je odveli do ženskog WC-a, otvorili joj vrata, ubacili unutra, okrenuli je i otrčali napolje. "Trčali su prema izlazu iz kluba. Tu ih je kamera snimila kako se grle i međusobno 'bacaju pet', smeju se i gledaju slike na mobilnom.

Videlo se i kako gestikuliraju aludirajući na seks, pritom se smejući i čestitajući jedan drugome. To što devojka nije bila u stanju pristati na seks nije im bilo važno i svejedno su to učinili", izrečeno je na suđenju.

Devojka je poroti rekla da se ne seća toga jer je oko 23 sata počela puno da pije u klubu, gdje je slavila rođendan prijateljice. "Sećam se da sam bila jako pijana i puno sam padala, a zatim sam bila u toaletu i previjala se od bolova, nisam htela da izađem. Sledeće čega se sjećam je da sjedim na ulici na trotoaru", rekla je silovana devojka.

