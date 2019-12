REŠENA VELIKA AMERIČKA MISTERIJA: Kako je nastala čuvena Oblast 51 i koliko veze ima sa vanzemaljcima! (VIDEO)

U sredini neplodne pustinje Nevada nalazi se prašnjava neoznačena staza koja vodi do ulaznih vrata područja 51. Zaštićena je žičanom ogradom, rampama i znakovima upozorenja "Na zabranu neovlašćenog ulaska". Mnogi misle da je ova legendarna američka baza sigurnije zaštićena, ali ne sasvim - iako postoje kamere na svakih nekoliko metara. Izvan vrata, kamere pokrivaju svaki mogući ugao. Na krajnjem vrhu brda je beli kamionet sa zatamnjenim vetrobranom koji gleda dole. Lokalni ljudi kažu da baza zna svaku pustinjsku kornjaču i zeca koji skaču preko ograde. Drugi tvrde da su senzori na prilazu. Šta se tačno događa u univerzumu 51, dovelo je do decenija divljih spekulacija. Postoje, naravno, i vanzemaljske zavere, a jedna od živahnijih glasina je da je zloglasna nesreća Rozvel iz 1947. godine zapravo sovjetska letelica kojom su upravljali "mutirani patuljci", a olupina i danas stoji na tlu vojne baze. Neki čak veruju da je američka vlada snimala mesečno sletanje 1969. godine u jednom od hangara baze, prenosi "Popular Mechanics".

Što se tiče svih mitova i legendi, istina je da Zona 51 zaista postoji i još uvek je vrlo aktivna. Možda nema stranih ljudi iza ograde, ali nešto se definitivno događa i samo je nekolicina izabranih u njoj. "Zabranjeni aspekt područja 51 je ono što pokreće radoznalost ljudi i tamo se sigurno mnogo toga događa", kaže istoričar vazduhoplovstva i autor Piter Merlin, koji istražuje Oblast 51 više od tri decenije. Početak sage Area 51 vezan je za razvoj izviđačkih aviona U-2. Nakon Drugog svetskog rata, Sovjetski Savez je spustio gvozdenu zavesu oko sebe i ostatka istočnog bloka, stvarajući gotovo informativnu tamu za ostatak sveta.

Kada su Sovjeti podržali invaziju Severne Koreje na Južnu Koreju u junu 1950. godine, postajalo je sve jasnije da će Kremlj agresivno proširiti svoj uticaj. Amerika je zabrinuta zbog SSSR-ove tehnologije, namere i sposobnosti da izvrši iznenadni napad, a prošlo je samo deceniju od napada Japana na Perl Harbor. Početkom 1950-ih, američka mornarica i vazduhoplovne snage slale su niskoleteće letelice u izviđačke misije širom SSSR-a, ali su bile pod stalnom pretnjom pada. U novembru 1954., predsednik Ajzenhauer odobrio je tajni razvoj izviđačkog aviona na visokoj visini, nazvanog program U-2. Jedna od prvih naredbi tog posla bila je pronalazak udaljenog, skrivenog mesta za obuku i testiranje.

Našli su ga u južnoj pustinji Nevada, blizu slane ravnice poznate kao Grum Lejk. Nekada je postojalo poligon za obuku američkih pilota pre Drugog svetskog rata. Naziv mape je dobio ime Area 51 i mesto je postalo nova tajna vojna baza. Da bi ubedila radnike da dođu, Keli Džonson, jedna od vodećih inženjera U-2 projekta, dala joj je zanimljivije ime: Rajski ranč. Testiranje U-2 počelo je u julu 1955. godine i odmah su stigli izveštaji o viđenjima NLO. Ako pročitate detalje u izveštaju CIA iz 1992. godine koji je deklasifikovan 1998. godine, a zatim gotovo u celosti objavljen 2013. godine, lako je videti zašto.

Mnoga od tih viđenja promatrali su piloti komercijalnih avio-kompanija koji nikada nisu videli da avion leti na tako velikim visinama kao što je U-2. Dok današnji avioni mogu da letedo 14.000 metara, aviokompanije sredinom pedesetih godina letele su na visinama između 3.000 i 6.000 metara. Zbog toga bi U-2 sigurno mogao da se ponaša kao "vanzemaljac". Obično su zvaničnici aviokompanija znali da se većina tih neobjašnjivih viđenja odnosi na testiranje U-2, ali nije im bilo dopušteno da ti detalji objavljuju. Tako su „prirodni fenomeni“ ili „istraživanje na visokoj nadmorskoj visini“ postali objašnjenje za viđenje NLO-a, uključujući 1960. godinu, kada je Gari PauersovU-2 oboren preko Rusije.

Ono što je takođe interesantno u poslednjem izveštaju za 2013. godinu jeste da potvrđuje postojanje područja 51. Iako verzija iz 1998. godine ima značajne promene u označavanju imena i lokacije U-2 testnog mesta, gotovo nerevidirana verzija iz 2013. otkriva mnogo više, uključujući višestruke reference na "Area 51", Grum Lejk, pa čak i kartu tog područja. Ovo je zemaljska tehnologija. Ljudi tvrde da su to vanzemaljci i da je to samo dobra stara američka vojska.Operacija U-2 je ugašena krajem 1950-ih, ali su drugi tajni vojni avioni nastavili testiranje u oblasti 51. Letelice A-12 i brojne nevidljive letelice razvijani su tokom godina. Poput "Ptice grabljivice", F-117A i TACIT BLUE, svi su testirani u pustinji Nevada. Još deklasifikovanih dokumenata otkriva ulogu Površine 51 u „Projektu Imaj krofnu“, pokušaju proučavanja tajno dobijenih sovjetskih MiG-ova 1970-ih. "Leteli su iznad područja 51 i postavili protiv nas svoje borce da razviju taktiku borbe. To se događa i danas, osim što umesto da vidimo MiG-17 i 21, postoje MiG-29 i SU-27, kaže Merlin. Letovi su u toku.

U septembru 2017. godine, potpukovnik ratnog vazduhoplovstva umro je pod tajanstvenim okolnostima kada se njegov avion srušio u Nevadi, a Pentagon nije odmah identifikovao letelicu. Čini se da je najverovatnije leteo stranom letjelicom koja je nekako „pala u ruke“ SAD-a. Ipak, vanzemaljske zavere pojavile su se 1989. godine kada je Bob Lazar u intervjuu za lokalne vesti u Las Vegasu tvrdio da je video vanzemaljce i da su pomagali inženjerima vanzemaljskih letelica dok su radili u bazi. Mnogi su to ignorisali kao fikciju i čak su je uvrijedili pomisao, uključujući Merlin, koji je proveo godine razgovarajući sa bivšim inženjerima i zaposlenima iz Area 51, ljut zbog svega toga vanzemaljskog sukoba. "Ponosni su na ono što rade decenijama i inovacije koje su napravili u vazduhoplovstvu, a svi samo pričaju o malo zelenila", kaže Merlin.

Danas se Oblast 51 i dalje jako koristi. Prema Gugl Ertu, grade se novi objekti. Posetioci mogu primetiti čudna svetla na nebu kako se kreću gore-dole u ​​ranim jutarnjim časovima. Ali, to nije NLO. Zapravo je polu-tajna avio-kompanija koja prevozi radnike sa aerodroma Mekkaran u Las Vegasu do njene baze. Što se tiče trenutnih događaja u američkoj najtajnijoj vojnoj bazi, malo je onih koji su raspoređeni. Merlin ima neke spekulacije, uključujući poboljšane tehnologije prikrivanja, napredno naoružanje, sisteme elektronskog ratovanja i posebno bespilotne letelice. Kris Pocok, poznati istoričar U-2 i autor nekoliko knjiga o tom pitanju, rekao je za "Popular Mechanics" ​​da veruje da se u bazi trenutno razvijaju klasifikovani avioni, egzotičniji oblici radiokomunikacije, fokusirano energetsko oružje i laseri. Iako je privlačenje područja 51 rezultat maštovite fikcije, to neće sprečiti ljude da zure iza ograde. "Na najosnovnijem nivou, kad god imate nešto tajno ili zabranjeno, to je ljudska priroda", kaže Merlin.

"Želite da saznate o čemu se radi." Bilo da se radi o činjenici ili fikciji, vanzemaljci su sigurno privlačan faktor za turiste. Godine 1996. država Nevada je rutu 375 preimenovala u "vanzemaljsku magistralu" i pored puta postavila odredišta kao što su Istraživački centar za vanzemaljce i Mala A'Le'Inna (u Rachel, 54 stanovnika). Na zapadnom kraju oblasti 51 nalazi se bordel koji je oglašen kao jedini vanzemaljski bordel. Zatim, tu je stvarna baza, Iako većini ljudi nije dozvoljeno unutra, znatiželjni civili mogu se voziti na prednja i zadnja vrata. Lokalci će vas usmeriti, a veb lokacija Dreamland Resort odličan je resurs prepun karata i uputstava za vožnju.

