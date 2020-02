NEKADA SE IŠLO PEŠKE IZ SIBIRA DO ALJASKE: Evo šta bismo otkrili kada bi nestali svi okeani (VIDEO)

Naučnik Džejms O'Donahju je pri obradi NASA-inog videa iz 2008. godine pokazao kako bi svet izgledao kada bi okeani nestali i kada bi se razotkrile inače skrivene tri petine Zemljine površine.

O'Donahju radi u japanskoj svemirskoj agenciji (JAXA), a prethodno je bio u NASA. Pri obradi animacije dodao je još nekoliko informacija, poput praćenja nestanka količine vode.

"Usporio sam početni deo animacije budući da postoji mnogo podmorskog krajolika koji bi se pojavio vrlo brzo nakon što bi nestalo prvih desetina metara", rekao je.

Tako bi se brzo otkrile kontinentalne ploče i neki kopneni putevi kojima su prvi ljudi prelazili prilikom emigracije s kontinenta na kontinent. Pre nekoliko desetina hiljada godina naši preci su mogli peške da pređu od kontinentalne Evrope do Velike Britanije, od Sibira do Aljaske i od Australije do ostrva koji je okružuju.

"Kada se pojavilo poslednje ledeno doba, veliki deo okeanske vode zaledio se na polovima pa su zbog toga nastale ove kopnene rute koje su danas prekrivene morem“, kazao je O'Donahju.

Na animaciji takođe možemo da vidimo najduži planinski lanac na Zemlji, koji bi se pojavio pred našim očima kada bi nivo mora pao za 2.000 do 3.000 metara. Radi se o lancu koji se proteže oko 60.000 kilometara širom sveta, a preko 90 odsto njegove površine je sada pod vodom.

Kurir.rs/Index.hr Foto: Youtube/Dr James O'Donoghue

