ODMAZDA ZA NEPOSLUŠNE! Tramp je preživeo impičment, IZAŠAO JE JAČI i sada se okomio na svoje neprijatelje!

Kako bi izgledao drugi mandat Donalda Trampa, ako ponovo bude izabran za predsednika Sjedinjenih Američkih Država?

Ovo pitanje zagolicalo je mnoge delegate tokom vikenda na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu, piše CNN. Zvanična tema konferencije bila je “Gubitak zapadnjaštva”, žalba na posledice Trampove izolacionističke politike “Amerika na prvom mestu”. Međutim, ono što je isplivalo na konferenciji, na kojoj je prisustvovalo na stotine svetskih lidera, bila je vizija na naredne četiri godine mogućeg Trampovog reizbora.

Napadi na Trampa postali su svojevrstan hobi godišnjeg okupljanja u Bavariji i simptomatično je, navodi CNN, koliko mnogo Evropljana smatra da se Amerika – a posebno Tramp – povlači iz posleratnog svetskog poretka, ostavljajući više od pola milijarde ljudi s druge strane Atlantika, a još više njih širom planete, bez podrške na koju su navikli.

Posebno je Nemačka ta koja je navukla Trampov bes – otkako je počeo njegov mandat Minhenska konferencija je postala mesto za prepirke i prethodnica većih sukoba. Prošle godine se domaćin, nemačka kancelarka Angela Merkel, sukobila sa američkim potpredsednikom Majkom Pensom oko NATO alijanse, Irana i ruskog gasa. Ovogodišnji moto – slabljenje Zapada – produžetak je tih transatlantskih razlika. Za pretpostaviti bi bilo da je Tramp krivac za gubitak suštinskih vrednosti. Pompeo je u prošli vikend branio svog šefa, navodeći da “takva saopštenja ne reflektuju stvarnost”.

- Srećan sam što mogu da izvestim da je smrt Transatlantske alijanse grubo preuveličana. Zapad pobeđuje, a mi pobeđujemo zajedno – naveo je Pompeo.

To zajedništvo je isplivalo kao još jedna američka poruka u Minhenu, gde je bilo malo onih koji sumnjaju da će Tramp osvojiti drugi mandat.

Većina delegata veruje da je Tramp budućnost, ukazuje CNN. Jan Bremer, stručnjak za svetske odnose iz firme “Jurejža”, smatra da Tramp radi neke stvari kako treba, posebno to što je čvrst po pitanju Irana, što se suprotstavio Kini na trgovinskom i planu krađe intelektualnog vlasništva. Nekoliko bliskoistočnih ministara – od neprijatelja do saveznika SAD – smatraju da je Trampova pobeda neminovna. To na Bliskom istoku znači neizvesnost, jer niko ne veruje da Tramp ima plan za deeskalaciju tenzija sa Iranom, a njegov drugi mandat verovatno će biti fokusiran na sukob sa Kinom.

Prognoza sa Minhenske konferencije je da je svet podeljen ili na proameričke ili prokineske strane. Američki ministar odbrane, koji je bio glavni govornik u Minhenu, na bini se fokusirao na Kinu. Još dok je kretao put Evrope jedan od njegovih podređenih je definisao njegovu misiju na konferenciji kao “Kina, Kina, Kina, Rusija, Kina”.

Stalno podvlačim svojim prijateljima u Evropi… da američka zabrinutost oko komercijalne i vojne ekspanzije Pekinga treba da bude i njihova briga – rekao je Esper, dodajući da je to ponovio i na sastanku u NATO u Briselu nedavno.

Katalizator za novu rundu “paljbe” po Kini nije trgovina kako je bilo proteklih nekoliko godina, već “Huevejeva” 5G mreža. “Kupi njihovu 5G opremu i zauvek budi podložan njihovom špijuniranju i krađi intelektualnog vlasništva” je američka poruka koja je prikupljala zamah poslednjih nekoliko meseci, posebno otkako su Britanci, Francuzi i Nemci, zajedno sa Evropskom unijom, nedavno rekli da će nastaviti da koriste kontrolisane količine “Huavejeve” opreme na neosetljivim lokacijama.

Međutim, SAD ne veruju da Velika Britanija niti bilo ko drugi može da se zaštiti od kineskih malverzacija, ako koriste “Huavejevu” opremu, posebno od ažuriranja softvera, te smatraju da će to Kini omogućiti da dođe do osetljivih, vrednih informacija i čak isključi buduće tehnologije, poput automatizovanih vozila i telemedicine, koje će zavisiti od 5G mreže.

Trenutno svi znaju, ocenjuje CNN, da Tramp želi da uradi stvari na svoj način i da će koristiti pritiske da to postigne. Iako je britanski premijer Boris Džonson omogućio “Huaveju” da učestvuje na tenderu za novu 5G mrežu u zemlji, on će trebati dobar trgovinski sporazum sa Trampom sad kad je Britanija u tranziciji da napusti EU.

Tokom kampanje za Bregzit povećana trgovina Britanije i Kine je gledana kao korisna jer ih je oslobađala Brisela, ali sada bi zatvaranje vrata “Huaveju” moglo da ima nepredviđene posledice za poslovne prilike u drugom smeru. Izgleda da je to izbor koji SAD žele da njihovi saveznici načine. Ovo rizikuje polarizaciju sveta, ali biti deo sveameričkog univerzuma sa Trampom na vratima može biti alarmantno.

Tramp je preživeo suđenje za opoziv i izašao još jači, a to je demonstrirao tako što se okomio na svoje neprijatelje. Sada se evropski lideri pitaju kako će se ponašati prema neposlušnim saveznicima ukoliko osvoji drugi mandat. CNN ocenjuje da bi to mogao biti primer studije odmazde.

Američki prijatelji suočeni su sa teškim izborima, kakve nisu morali da donose generacijama – da poveruju da će Kina promeniti svoj smer i okrenu se ka njoj, ili onom što im je poznato i čemu mogu skoro pa verovati, a to je Amerika.

Ako SAD blokiraju sve koji koriste kinesku tehnologiju, svet bi mogao da se vrati u doba Sovjetskog saveza, kad je Komunistička partija zatvorila svoju sferu uticaja za ostatak sveta. Prošlo je skoro tri decenije od kraja Hladnog rata i svet se bar u tom periodu osećao manje podeljeno. Drugi Trampov mandat bi to mogao da promeni, zaključuje CNN.

Kurir.rs/Blic/M.I.M.

Kurir