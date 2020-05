PUTIN SE RUGA AMERICI?! Poslao im respiratore kao pomoć pa ih onda NAPLATIO, a sada se još ispostavilo da su OPASNI!

Rusko slanje respiratora i druge medicinske opremeu SAD označeno je kao gest dobre volje, način da se započne poboljšanje toksičnih odnosa između Moskve i Vašingtona, dok se obe zemlje bore protiv korona virusa.

Ali tu isporuku pomoći od početka su pratile zbrka i mešovite poruke. Da li je to bila humanitarna pomoć? Da li je to bila kupovina opreme koju su Sjedinjene Države bile sposobne da same proizvedu? Ko je to platio? Da li je neko shvatio da su ruske kompanije koje su uključene možda bile pod sankcijama američkog Ministarstva finansija? Da li je Kremlj tražio propagandnu pobedu? Da li se ruga Americi?

Sada se ispostavilo da 45 respiratora nikada nisu korišćeni u Sjedinjenim Državama - a neki od njih su bili isti model koji je možda izazvao požare koji su usmrtili nekoliko pacijenata obolelih od KOVID-19 u Rusiji, zbog čega su ruski regulatori izdali naredbu za njihovu suspenziju upravo u vreme kada su takve mašine neophodne.

Kremlj je od početka predstavljao pošiljku kao veličanstven gest. Državni mediji prenose priče o tome, uključujući snimke aviona Antonov koji se puni kutijama sa natpisima "Iz Rusije s ljubavlju". Uz respiratore stigle su maske, rukavice i drugi sanitetski materijal. Ruski ambasador u Sjedinjenim Državama nazvao je to „humanitarnom misijom“.

- Sigurni smo da će nam, ako je potrebno, pomoći i SAD i rado ćemo prihvatiti njihovu pomoć. Bez ikakvog politizocanja - naveo je Anatolij Antonov u postu na Fejsbuku.

Dan nakon što je pošiljka stigla u Njujork, američki predsednik Donald Tramp pohvalio je ruskog kolegu Vladimira Putina.

Upitan da li se plaši da bi to moglo biti shvaćeno kao propaganda, on je rekao: "Ne brinem se za Rusiju i propagandu, čak ni malo".

Rekao je da su u pitanju kvalitetne medicinske stvari koje će spasti puno života.

Ali dodatna pitanja su se pojavila kada se američki Stejt Department suprotstavio ruskim zvaničnicima rekavši da isporuke zapravo nisu donacija, već kupovina.

Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova zatim je potvrdila da je pošiljka kupovina, ali da su Vašington i Moskva podelili troškove.

Štaviše, ona je otkrila da ruske troškove snosi Ruski fond za direktna ulaganja (RDIF), državni fond od 10 milijardi dolara koji je vlada osnovala da bi privukla investicije u Rusiju.

A od 45 respiratorakoji su bili uključeni u pošiljku, mnoge je isporučila kompanija "Urals Instrument-Engineering", fabrika u vlasništvu kompanije koja se zove "Radio-Electronic Technologies Concern" ili KRET.

KRET je, pak, u vlasništvu "Rosteka", ogromnog državnog konglomerata koji obuhvata neke od najpoznatijih ruskih vojnih i tehnoloških proizvođača.

I RDIF i Rostek su zbog ruskog anektiranja Krima pod sankcijama američkog Ministarstva finansija.

Portparol RDIF-a je prošlog meseca za Radio slobodnu Evropu rekao da se postojeće američke sankcije u ovom slučaju ne primenjuju na fond. Slično objašnjenje je dao i portparol meričkog ministarstva finansija, ali je takođe sugerirsao da bi američke vlasti mogle da naprave izuzetke od postojećih sankcija u zavisnosti od slučaja.

Vrednost ukupne pošiljke nisu otkrile SAD ni Rusija u trenutku isporuke.

Međutim, izveštaj "ABC Njuz" 1. maja je rekao da je Rusija naplatila Americi 660.000 dolara za isporuke. Evidencija zaliha, koju je dostavila Federalna agencija za upravljanje u hitnim situacijama (FEMA), koja koordinieodgovor vlade SAD na pandemiju, kaže da je u pošiljci ukupno 4.000 maski M-95 - maske koje se koriste za zaštitu protiv bioloških i hemijskih agensa.

Agencija je saopštila da je pošiljka takođe uključivala 15.000 respiratora, 30.000 hirurških rukavica i 400.000 komada medicinske odeće i drugih manjih predmeta. Najmanje 15 respiratora je identifikovano kao Aventa-M model, dok je 25 proizveo drugi ruski proizvođač; poreklo još pet respiratora nije bilo jasno. Koristeći javno dostupne cenovnike, "Radio slobodna Evropa" je utvrdio da bi samo respiratori koštali najmanje milion dolara.

Sada se ispostavlja da respiratori na kraju nisu ni korišćeni u državama Njujork i Nju Džerzi koje su pod najvećim udarom pandemije u SAD.

20. aprila, američki vladin zvaničnik upoznat sa logistikom pošiljke rekao je da se predmeti ne distribuišu i da stoje neiskorišćeni u magacinima grada Njujorka.

Portparolka FEMA Dženet Montesi rekla je 12. maja da respiratori nikada nisu distribuisani u američke bolnice jer se broj slučajeva KOVID-19 u regionu stabilizovao.

- Krivulja zaraze se spljoštila, što je značilo je da ti respiratori nisu potrebni. Zbog obilja mera opreza, države vraćaju respiratore u FEMA - rekla je ona.

Montesi nije objasnila šta joj znači to obilje mera opreza, ali su iz Rusije stigle vesti ukazale na to da neki respiratori nisu bezbedni za upotrebu.

Ruski istražitelji za bezbednost rekli su da su respiratori Aventa-M izgleda odgovorni za smrtonosne požare u dve odvojene medicinske ustanove u Sankt Peterburgu i Moskvi. Ruski regulator za zdravstvenu industriju 13. maja objavio je da naređuje da se prekine upotreba svih respiratora Aventa-M proizvedenih posle 1. aprila 2020., pozivajući se na dva požara. Nije bilo jasno zašto je agencija rekla da će samo uređaji napravljeni posle 1. aprila - datuma dolaska ruske pošiljke u Sjedinjene Države - biti suspendovani iz upotrebe, niti je bilo jasno da li će se uređaji potpuno povući u Rusiji.

