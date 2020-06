STIŽU NOVA PRAVILA LETENJA AVIONOM: Sada će putnici dvaput razmisliti pre nego što se odluče na putovanje

I dok mnogi ljudi maštaju o tome da ponovo polete, suočeni su s promenama koje će biti izazovnije od onih uvedenih nakon napada 11. septembra 2001. na Sjedinjene Države. Uz standardne bezbednosne provere koje su od tada na snazi, putnici će sada naići na niz novina zbog covida-19.

"Pre pandemije morali smo da dođemo dva sata pre leta. Ovog puta je to bilo četiri sata ranije", kazao je Indonežanin Sujanto nakon leta na domaćoj liniji. Požalio se i na nekoliko čekanja u redu i kontrola i pre nego što je došao do pulta za ček-in.

foto: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Putnici moraju da prijave razlog putovanja, pokažu dokumentaciju da su "korona-fri", prođu nekoliko kontrola i nakon sletanja prijave pojedinosti budućeg kretanja.

"Bilo je skuplje i napornije. S ovako strogim pravilima mislim da će ljudi dvaput razmisliti pre nego što se odluče da putuju", rekao je taj 40-godišnjak koji je avionsku kartu platio dvostruko više jer su neka sedišta morala da ostanu prazna zbog fizičkog razmaka.

Stručnjaci kažu da će posledice pandemije po vazdušni saobraćaj biti dalekosežne. Agencija UN-a za civilni saobraćaj sastavila je niz smernica za sigurno letenje u vreme koronavirusa, od obaveznog nošenja maski do dezinfekcije prostora kojima ljudi prolaze. Uz to, Savez za međunarodni vazdušni saobraćaj (IATA) savetovao je da vlade uoči putovanja prikupe podatke o putnicima, uključujući i zdravstvene, i da se pristup aerodrom ograniči na osobe koje su tamo nužne. Ostale mere uključuju redizajn prolaza do aviona da bi se smanjile gužve, brže ukrcavanje ljudi, skraćen postupak prikupljanja prtljaga, pa čak i "zabranu čekanja u redu pred toaletima" kako bi se smanjila interakcija putnika.

foto: EPA/ANTONIO BAT

"Ova pandemija je najveći poremećaj u istoriji avijacije. Oporavak će biti dug i spor", rekao je portparol IATA-e Albert Tjoeng. Sprovođenje novih pravila pokazalo se kao izazovno i haotično, posebno ako su putnici prkosni. U Americi je, na primer, bilo slučajeva da su odbili da nose maske za vreme leta. U aerodromima u Indiji mere fizičkog distanciranja raspale su se nekoliko puta zbog ogromnih gužvi.

U avio-industriji najviše se raspravlja o tome treba li mesta u sredini da ostanu prazna. Tako posluju "Japan erlajns" i američka "Delta", ali Majkl O'Liri, šef niskobudžetnog "Rajanera", takvu zamisao naziva "idiotskom".

Covid-19 je vazdošni saobraćaj doveo do gotovo potpunog zastoja, prizemljio cele flote i izazvao gubitke brojnih radnih mesta u industriji.

IATA predviđa da će međunarodni avio-prevoznici ove godine imati ukupno 84 milijarde dolara gubitka.

Dodatni problem je što su mnoge zemlje u različitim fazama borbe s virusom ili otpuštanjem mera pa imaju i različita pravila i ograničenja za dolaske u zemlju. Brojni putnici koji su ranije često koristili usluge avio-prevoznika, sada će se možda jednostavno suzdržati od letenja avionima.

"Da ja moram da prolazim kroz toliku gnjavažu, ne bih putovao dok to uistinu ne bih morao", priznao je iskreno vlasnik jedne turističke agencije iz Singapura.

Kurir.rs/Index.hr

Kurir